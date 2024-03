Giuseppe Garibaldi dopo il GF, prime parole: amarezza e frecciata

Giuseppe Garibaldi non ha raggiunto la finale del Grande Fratello 2023/2024. Non si è aggiudicato il tanto desiderato posto da finalista e con grande stupore di tutti ecco che è stato eliminato nel corso della semifinale. Il bidello calabrese è subito tornato a parlare sui social network, dove non ha nascosto la sua delusione per questo risultato. Di sicuro i fan di Beatrice Luzzi l’hanno punito, sebbene lei avesse esplicitamente fatto intendere di volerlo in finale.

Anche Alfonso Signorini, negli ultimi minuti di questa accesa semifinale, ha espresso il suo rammarico per non aver visto Giuseppe arrivare in finale. Non se lo aspettava neppure lo stesso ex gieffino:

“Sinceramente non me l’aspettavo. Infatti speravo di arrivare fino alla fine del programma. Però per me anche arrivare fino a qui è una vittoria. Prendo tutto il bene che c’è stato e ringrazio davvero il Grande Fratello”

Queste sono state le prime parole che Garibaldi dopo il GF ha condiviso tramite i social network. E non è finita qui, perché Giuseppe usando il suo profilo ufficiale di Instagram ha continuato a esprimere la sua delusione.

“Volevo ringraziare tutti voi per il sostegno che mi avete dato in questi sei lunghi mesi. Ancora devo digerire l’uscita che fa un pó male, ma sono contento di aver dato tutto me stesso con onestà e sincerità, giocando sempre alla pari. Grazie a tutti di vero cuore, Giuseppe”

Un messaggio semplice, ma d’effetto. Garibaldi ha espresso così la sua grande delusione per non essere arrivato in finale. Non solo, ha precisato di aver sempre “giocato alla pari”. Questa è una replica alle accuse ricevute da molti dei fan della Luzzi? Questa parte di telespettatori sembra aver deciso di punirlo con questo televoto, aiutando Greta Rossetti a salvarsi.

Con l’ex tentatrice Giuseppe è finito all’ultimo televoto flash della semifinale e ha deciso di portare con loro Perla Vatiero. Con quest’ultima non c’è stata sfida. I fan di Perla non vedevano l’ora di regalarle la possibilità di approdare in finale. Garibaldi ha perso contro le due ex rivali in amore, con grande amarezza.

Beatrice Luzzi dopo la puntata non riusciva a spiegarsi il motivo per cui Giuseppe è stato eliminato. L’attrice ha iniziato a pensare che l’ex gieffino calabrese abbia pagato l’aver preso di nuovo le difese di Anita Olivieri in semifinale, proprio poco prima di questo televoto flash. E non ha tutti i torti.

E probabilmente è per questo che Garibaldi in queste ore sottolinea di aver sempre giocato alla pari e di essere stato onesto e sincero. Lui stesso ha precisato, dopo aver preso le difese di Anita, di essere una persona coerente. Ma per i fan di Beatrice la coerenza non sarebbe stata proprio il suo forte.

Questo perché più volte ha voltato le spalle alla Luzzi e nessuno di loro ha creduto nella sua volontà di riavvicinarsi a lei in queste ultime settimane per affetto. Infatti, tanti telespettatori si sono detti convinti del fatto che Garibaldi si fosse di nuovo avvicinato a Beatrice per strategia, in vista della finale. La stessa Luzzi ieri sera ha ammesso di non aver dimenticato i torti subiti da Giuseppe, a cui ha dato un bel bacio dopo la sua eliminazione.