Giuria di Ballando con le stelle: Peron tuona e va contro Milly

Samuel Peron a ruota libera e schiettissimo: il danzatore, volto storico di Ballando con le Stelle, ha dichiarato senza mezzi termini che la giuria del programma, secondo la sua visione, andrebbe cambiata. Inoltre ha spiegato che non ha intenzione di tornare a fare il maestro nel talent show di Milly Carlucci, nonostante nell’ultima edizione, per un’emergenza, ha dato disponibilità per un rientro temporaneo. Peccato che si sia infortunato dopo soli quattro giorni di lavoro con Federica Pellegrini, rimasta ‘orfana’ di partner dopo la cacciata di Angelo Madonia (alla fine l’ex nuotatrice è riuscita a portare a termine il suo percorso assieme a Pasquale La Rocca).

Samuel Peron tuona sulla giuria di Ballando con le Stelle: “Va cambiata”

Da anni Milly Carlucci si affida agli stessi giurati, vale a dire Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. In diversi frangenti ha spiegato che vede la giuria talmente ben equilibrata che modificarla sarebbe un rischio che non val la pena di correre. Samuel Peron la pensa in modo totalmente opposto. Infatti sostiene che ci sarebbe bisogno di un cambio di rotta:

“La giuria di Ballando funziona ancora? Credo che sarebbe corretto cambiarla, così come si fa per i vip in gara di anno in anno. Sono ormai ripetitivi, ci sarebbe bisogno di una rinfrescata, cambiare qualche giudice per avere nuove opinioni”.

Peron non l’ha toccata affatto piano, affermando con quel “ripetitivi” che a suo modo di vedere alcuni membri della giuria hanno fatto il loro tempo. Per quel che riguarda invece il suo futuro professionale, non ha intenzione di tornare a Ballando:

“Non ho più intenzione di farlo. A Milly erano anni che dicevo “voglio mollare, fare un percorso mio”, però poi quando aveva bisogno di me c’ero e alla fine è stata sempre una gioia. Milly mi ha aiutato a capire molte cose del mondo dello spettacolo, è una grande professionista della “vecchia guardia”: devo solo ringraziarla, adesso è ora che mi rimbocchi le maniche”.

Quindi? Cosa farà adesso? Il sogno è quello di passare dalla pista alla conduzione. Nel frattempo segue con trasporto la carriera della compagna Tania e fa il papà (la coppia ha un figlio di due anni, Leonardo).

Samuel Peron su Iva Zanicchi, Anna Oxa e Federica Pellegrini

Il danzatore ha poi parlato di alcuni personaggi iconici transitati da Ballando negli anni. In particolare si è soffermato su Anna Oxa, Iva Zanicchi e Federica Pellegrini, dichiarando che tutte e tre sono donne di “grandissima personalità”. Ciò che ha apprezzato è che queste concorrenti siano giunte nella trasmissione con la voglia di veicolare messaggi importanti.

“Anna Oxa l’innovazione, la cultura teatrale dello spettacolo, Iva che ci si può mettere in gioco anche a 82 anni e con un corpo dalle grandi forme. Lei è una diva, l’ho apprezzata tantissimo”, ha detto il ballerino che ha anche tessuto le lodi di Simona Ventura, ricordando che era molto esigente e che addirittura gli chiedeva di iniziare l’allenamento la mattina presto.

Parole al miele anche per la Pellegrini descritta come una persona “simpaticissima”. Resta il dispiacere dell’infortunio che ha costretto Peron ad alzare bandiera bianca dopo soli quattro giorni di lavoro con l’ex nuotatrice con cui è comunque rimasto un bel rapporto: “Ancora ci sentiamo e scriviamo, l’adoro, mi fa morire dal ridere!”.