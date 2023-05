A distanza di pochi mesi dall’ultima edizione (la diciassettesima, conclusasi il 23 dicembre 2022), si torna a parlare di Ballando con le stelle e, in particolare, della questione giuria. Nelle ultime ore, Milly Carlucci, attraverso il profilo Instagram ufficiale del programma, ha pubblicato un post – sondaggio. La foto mostra i cinque storici giudici del talent show di Rai 1, sopra la scritta: “Chi confermereste in giuria?“.

In molti difendono Selvaggia Lucarelli, anche se…

L’utenza non si è fatta attendere e, nel giro di un paio d’ore, il post è stato invaso da migliaia di commenti. Tanti si schierano in favore di Selvaggia Lucarelli, nonostante le voci che la vedevano fuori dal programma alla fine della scorsa edizione. Il merito di una sua possibile riconferma sarebbe attribuibile, secondo gli utenti, alla sincerità espressa in ogni suo giudizio, ma anche alla sua coerenza. “La Lucarelli sarebbe una grave perdita per il programma…è l’unica sincera“, scrive uno spettatore, seguito da molti altri.

C’è chi si spinge oltre, riconoscendo alla quarantottenne giornalista il merito di aver ravvivato l’atmosfera del programma. “Senza Selvaggia sarebbe una noia mortale” si legge, “È l’unico motivo per continuare a guardare la trasmissione” si sbilancia un altro utente sotto il post.

Per tanti che si schierano a favore di Selvaggia, c’è anche qualche commento contrario riguardo la questione. Le tante polemiche sollevatesi nella scorsa stagione, con molte delle quali che hanno coinvolto in prima persona la giornalista, devono aver fatto storcere il naso ad alcuni spettatori, tanto da spingerli a voler vedere confermata la giuria attuale in blocco meno che la suddetta. Non mancano, infine, commenti che esprimono la volontà di veder rinnovata in toto la giuria, lasciando spazio a figure più giovani.

Le altre ipotesi degli spettatori

Non mancano commenti a sostegno degli altri membri della giuria, in particolare per Carolyn Smith, lodata per la sua competenza e conoscenza nel campo del ballo. “Carolyn tutta la vita” commenta l’attrice Patrizia Pellegrino. Qualche utente, inoltre, ipotizza che a prendere il posto di uno dei giurati attuali possa essere Barbara D’Urso, la quale pare che potrebbe lasciare Mediaset. Lo scenario sembra improbabile, ma mai dire mai.

A sorpresa, infine, diversi utenti, seppur in numero minoritario, vedono come papabile candidata per un possibile posto in giuria la neo – vincitrice di Ballando con le stelle: Luisella Costamagna. Nonostante le tante versioni espresse dal pubblico social, sono ancora avvolte nel mistero le informazioni su quella che sarà la giuria della diciottesima edizione del talent show targato Rai 1. Siamo certi, tuttavia, che non si faranno attendere nuovi dettagli a riguardo.