Appena conclusasi la quarta edizione de Il Cantante Mascherato, Milly Carlucci non si ferma mai e si rimette subito a lavoro. Nell’edizione del settimanale Chi, la conduttrice ha rilasciato un’intervista in cui ha svelato già qualche chicca sulla prossima stagione di Ballando con le stelle. Milly ha parlato di tutti i rumors che hanno coinvolto lo show di Rai 1 nell’ultimo periodo: dalla giura a Barbara d’Urso fino ad arrivare al discusso ritorno o non ritorno di Selvaggia Lucarelli.

Nelle ultime settimane, si è mormorato di vari volti che potrebbero andare a far parte della giuria di Ballando con le stelle: da Antonio Caprarica a Nunzia De Girolamo fino alla vincitrice della scorsa edizione, Luisella Costamagna. Ma, la Carlucci non si è voluta sbilanciare e non ha ne confermato ne smentito nessun nome. “Il cast punta su individualità forti che, però, devono essere complementari in una squadra: devo comporre un gruppo prima di parlare di singoli nomi“, ha dichiarato. Insomma, a quanto pare, avrebbe bisogno prima di valutare come si malgherebbero all’interno del gruppo di Ballando.

Oltre ai personaggi menzionati prima, c’è un nome che su tutti ha più fatto parlare il pubblico: si tratta di Barbara d’Urso. La notizia su una probabile partecipazione di una delle conduttrici di punta della Mediaset a Ballando con le stelle in qualità di giudice era finita sulle prima pagine delle cronache rosa. La stessa che, poi, anni fa, condusse su Canale 5 un format molto simile al programma di Rai 1, intitolato “Baila”. Per la prima volta, Milly ha parlato di Barbara e della possibilità di un suo sbarco dietro il bancone di Ballando:

Noi siamo pedine del palinsesto, con Barbara non c’è mai stato niente di personale, anzi ci siamo viste, abbiamo chiacchierato, non è un mistero che un po’ di anni fa io l’abbia invitata da me come “Ballerina per una notte”. Non è venuta per mancanza di tempo, era uno di quei periodi in cui aveva tre, quattro show insieme.

Dopodiché, spazio al grande mistero che alleggia sulla nuova edizione di Ballando con le stelle: Selvaggia Lucarelli tornerà a far parte della giuria? La scorsa stagione non è stata affatto semplice per la giornalista. L’approdo del fidanzato Lorenzo Biagiarelli sulle piste da ballo rese il clima nel bancone dei giudici alquanto teso e Selvaggia finì per scontrarsi sia con i colleghi che con il pubblico stesso.

Inoltre, contestò fortemente la vittoria di Luisella Costamagna, considerata ingiusta e abbastanza ‘spinta’ dal programma. Per questo, si era mostrata più che titubante riguardo un suo ritorno nel programma, dopo averne fatto parte per ben sette anni. Ma, cosa ha da dire Milly a riguardo?