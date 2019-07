Giulio Raselli tronista dopo Uomini e Donne e Temptation Island? I fan scrivono a Raffaella Mennoia

Gli occhi di tutti i fan di Uomini e Donne sono puntati su Giulio Raselli in questi giorni. Con la sua partecipazione a Temptation Island come tentatore e il gossip sul riavvicinamento con Giulia Cavaglia (poi smentito da entrambi), l’ex corteggiatore del Trono Classico sta facendo molto parlare di sé ultimamente. Quelli e quelle che lo stimano, come si evince dai commenti lasciati sui social, sono tanti. Tant’è che oggi pomeriggio, sotto un commento di Giulio lasciato ad una foto di Raffaella Mennoia (autrice di Uomini e Donne) in pochi minuti sono iniziati a fioccare messaggi in cui gli utenti chiedevano al braccio destro di Maria De Filippi di mettere Giulio sul trono a settembre.

Proprio in questi giorni, come ha annunciato lei stessa sui social, Raffaella finite le riprese di Temptation Island ha iniziato i casting per la prossima edizione di Uomini e Donne. La Mennoia ascolterà le richieste del pubblico? In fondo non sarebbe la prima volta che un ex corteggiatore, preso come tentatore a Temptation Island, venga poi scelto come tronista dalla redazione. È successo con Teresa Langella, potrebbe adesso essere la volta buona per Giulio? Solo il tempo ce lo dirà.

Uomini e Donne: i nomi dei possibili tronisti della prossima edizione

Tra i nomi che spesso saltano fuori quando si parla dei papabili nuovi tronisti di settembre, ci sono anche quelli di due ex corteggiatori di Uomini e Donne molto amati. Non solo Giulio Raselli, ma anche Antonio Moriconi (ex corteggiatore di Teresa Langella) e Giordano Mazzocchi (che dopo la fine della storia con Nilufar potrebbe provare a rimettersi in gioco proprio negli studi del Trono Classico). Queste, fino ad ora, sono solo supposizioni. Ma tutti e tre i nomi, di fatto, renderebbero felici i fan della trasmissione.