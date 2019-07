Giulio Raselli: due di picche per Sabrina a Temptation Island

Giulio Raselli, la confessione a Sabrina durante il weekend

La partecipazione di Giulio Raselli a Temptation Island aveva incuriosito molti degli amanti del programma della De Filippi, Uomini e Donne. La sua vicinanza con Sabrina non aveva convinto chi segue con tanto ardore Temptation Island, tanto che durante l’ultima puntata della trasmissione l’ex corteggiatore ha finalmente svelato cosa prova per lei. Un due di picche a tutti gli effetti che ha lasciato senza fiato il pubblico, anche se in molti se lo aspettavano. “Un risvolto inaspettato“, così lo aveva anticipato Filippo Bisciglia prima che il filmato del weekend da sogno che sancisce la fine del viaggio nei sentimenti fosse mandato in onda. Parole inaspettate quelle di Raselli, anche se le sue espressioni parlavano più che chiaramente.

Giulio e Sabrina: si infrange il sogno del weekend, la confessione inaspettata

Sembra sia stata una particolare richiesta di Sabrina a mettere in difficoltà Giulio, tanto che la serata con la fidanzata non si è neanche realizzata. Dopo una chiacchierata sul pontile, Sabrina ha richiesto più volte al tentatore di baciarla, una richiesta che non è piaciuta per niente a Giulio che, elegantemente e chiaramente, ha confessato finalmente i suoi reali sentimenti. “Ti ricordi sul ponticello, mi hai detto di darti un bacio e quello è stato un campanello. Devo dirti la verità: ti vedo più come amica che come fidanzata“, queste le parole di Giulio che hanno subito provocato una reazione in Sabrina. Se inizialmente sembra abbia preso con diplomazia la decisione del tentatore, la fidanzata di Nicola, al ritorno al villaggio, si è lasciata andare alle lacrime. “Io ti voglio vedere fuori“, ha confessato subito a Raselli, “Mi dispiace che me lo hai detto adesso ma apprezzo la tua sincerità“.

Giulio Raselli: i commenti dei social alla confessione su Sabrina

Il popolo del web ha reagito subito alle parole di Giulio nei confronti di Sabrina. Se da un lato, alcuni si aspettavano questa decisione; molti altri, invece, hanno capito la difficoltà vissuta da Sabrina che sembrava davvero molto presa dall’ex corteggiatore.