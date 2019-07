Giulio Raselli, è polemica dopo frase ambigua: il costume che fa danni

Uomini e Donne, il post di Giulio che scatena le polemiche

La pubblicazione di una foto di Giulio Raselli su Instagram ha riacceso gli animi di coloro che credono che dietro a qualsiasi post pubblicato sui social network ci sia Uomini e Donne; tutto può essere, questo è vero, ma bisogna anche capire che Giulio come tanti altri ex tronisti e corteggiatori ha una vita che esula dalla trasmissione di Canale 5 e che quindi non tutto ciò che pubblica ha a che fare con Maria De Filippi & co. A cosa stiamo facendo riferimento? Ve lo diciamo subito, anche perché siamo sicuri che tra non molto arriverà la risposta da parte di Manuel Galiano.

Giulio Raselli, l’ultima accusa a Manuel Galiano

Giulio ha pubblicato una foto di un suo primo piano commentandola con una frase ad effetto molto bella: “È meglio fallire nell’originalità – questo ciò che ha scritto – che avere successo nell’imitazione”. Nessuno avrebbe potuto mai immaginare che sotto a questo scatto qualcuno avrebbe fatto riferimento a Manuel: “Ti copia pure i costumi – queste le parole di una follower – il signor mauii”; “infatti – ha aggiunto subito dopo un’altra – credo si riferisca a lui”. Il riferimento con molta probabilità è al costume con i peperoncini che Manuel ha mostrato in una delle sue Instagram stories, e che sembra essere lo stesso di quello indossato da Giulio alla prima puntata di Temptation Island quando si presentò alle fidanzate (a notarlo, se ricordate, fu proprio Sabrina Martilengo che intanto ha scatenato polemiche a non finire dopo l’ultima puntata del programma andata in onda…).

Giulio e Manuel, i paragoni continuano dopo Uomini e Donne

Non tutti comunque la pensano così, e a sottolinearlo è stata qualche fan proprio sotto al commento della prima follower: “Ancora a pensare a UeD state – queste le parole della follower – ma basta, mamma me che siete pesanti!”. In realtà non crediamo che Manuel abbia voluto copiare Giulio, anche perché il costume coi peperoncini è pure abbastanza famoso: si tratta insomma della solita polemica a cui forse Galiano potrebbe rispondere e che lo stesso Giulio potrebbe non gradire. Non esiste solo Uomini e Donne, no? Soprattutto se pensate anche al fatto che Raselli ha partecipato anche a Temptation Island. Non ci resta che lasciarvi alla foto a cui abbiamo fatto riferimento: