Giulio Raselli scrive a Giulia dopo UeD: parole inaspettate dopo la scelta

Uomini e Donne, il bellissimo post di Giulio Raselli su Instagram

Giulio Raselli è tornato su Instagram dopo la scelta di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne e bisogna dire che lo ha fatto in grande stile, visto che non ha detto una sola parola fuori posto e, anzi, ha pubblicato un post di soli ringraziamenti per la tronista del programma di Maria De Filippi, ora felicemente fidanzata con Manuel Galiano, con cui – come ben ricorderete – Giulio non è mai andato d’accordo; si tratta di un bellissimo messaggio che ci mostra il Raselli degli ultimi tempi, e non quello delle prime puntate che era francamente quasi insopportabile.

Giulio Raselli scrive a Giulia: parole di ringraziamento inaspettate

Nel suo messaggio Giulio spiega di essere cambiato molto grazie a Uomini e Donne e a Giulia, e ringrazia tutti coloro che lo hanno sostenuto e che mai si sarebbero aspettati una scelta del genere (che era in effetti tutt’altro che scontata, visto il percorso della tronista nella trasmissione della De Filippi). “Essere se stessi – queste le parole di Raselli – è l’unica strada per affrontare i propri limiti. […] Sono cambiato […] ho scoperto di essere una persona nuova e faccio una fatica bestiale a trovare le parole giuste per ringraziarvi. Fate finta che vi abbia abbracciati tutti […] Grazie a chi mi ha capito, grazie a chi mi ha sostenuto e grazie anche a chi era contro di me […] Grazie anche a te, Giulia, nonostante tutto, è stato bello. È stato vero. Vi abbraccio tutti. Forte”. Parole stupende che sembrano essere un addio ma che a nostro avviso non lo sono affatto.

Giulio Raselli nuovo tronista di Uomini e Donne?

Ricordiamo infatti che Giulio potrebbe essere a tutti gli effetti il nuovo tronista di Uomini e Donne assieme a Luca Daffrè e Klaudia Poznanska; al momento sono solo nostre supposizioni ma sfidiamo chiunque a dire di non aver pensato anche solo lontanamente che tutti e tre potrebbero sedere sulle tanto ambite sedie rosse. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo. Intanto, per restare in tema, avete letto l’ultimo post di Manuel Galiano?