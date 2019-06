Giulio Raselli di Uomini e Donne conquista Sabrina a Temptation Island

Giulio Raselli conquista Sabrina Martinengo a Temptation Island: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne colpisce

Sembra proprio che Giulio Raselli abbia conquistato Sabrina Martinengo a Temptation Island 2019. Nel ruolo di tentatore, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si lascia andare con la fidanzata di Nicola Tedde. La coppia, arrivata nel reality con qualche piccola problema, sembra che dovrà affrontare diversi colpi di scena. In particolare, il giovane potrebbe ritrovarsi di fronte a delle situazioni davvero inaspettate. Sin da subito, Sabrina ha mostrato il suo particolare interesse nei confronti di Giulio. I telespettatori non hanno potuto non notare i suoi commenti d’apprezzamento nei confronti dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia. Ed ecco che nel villaggio delle fidanzate i due hanno stretto subito un legame. Diverse sono le conversazioni che li hanno visti protagonisti. Sabrina ha dimostrato, in questa prima puntata, di avere non pochi dubbi nei confronti di Nicola, che è stato messo in discussione anche dalle stesse tentatrici. Le ragazze, presenti nel villaggio dei fidanzati, non hanno speso parole bellissime nei confronti del ragazzo. Intanto, a chiarire le idee a Sabrina ci sta pensando proprio Giulio.

Giulio Raselli si fa notare nel reality: nasce subito un legame con Sabrina

Giulio non è affatto passato inosservato nel ruolo di tentatore, durante questa prima puntata. I telespettatori l’hanno subito individuato tra i ragazzi del programma. In particolare, l’ex corteggiatore si è fatto notare quando ha scelto di non consegnare la sua ghirlanda a nessuna delle fidanzate, preferendo astenersi. Questo suo inaspettato gesto non ha potuto generare critiche sul web, ma anche tanti commenti d’apprezzamento. Intanto, ad apprezzarlo ci sta pensando Sabrina. Sembra proprio che la donna sia rimasta fortemente colpita dalla presenza di Raselli. La Martinengo pare essere pronta a mettersi in discussione proprio attraverso il rapporto nato con Giulio. Nel corso della prossima puntata non mancheranno sicuramente i colpi di scena che li riguardano.

Sabrina molto vicina a Giulio: la reazione di Nicola lascia perplesso Filippo

A far notare l’affinità che c’è tra loro è stato lo stesso Giulio. L’ex corteggiatore non ha potuto non sottolineare questo particolare, durante una conversazione con Sabrina. La donna ha raccontato a Raselli, senza peli sulla lingua, tutto ciò che la starebbe allontanando sempre di più dal fidanzato Nicola. Intanto, quest’ultimo, dopo aver visto il filmato riguardante la fidanzata e Giulio, non si è lasciato andare a nessuna particolare dichiarazione. Filippo Bisciglia si è mostrato perplesso di fronte alla reazione del ragazzo, tanto da chiedergli se ha visto bene il video. Il giovane sembra essere convinto della relazione che ha con Sabrina.