Davide Donadei e Chiara Geme “sono in un delirio di coppia“. Ad affermarlo è Giulio Raselli, altro ex protagonista di Uomini e Donne, che descrive una situazione di “violenza psicologica”. Il tema è delicato. Ma si proceda con ordine: Donadei, che di recente ha partecipato al Grande Fratello Vip 7, aveva allacciato una love story a UeD con la giovane. Usciti dal programma di Maria De Filippi i due hanno trascorso mesi felici, ma poi qualcosa è andato storto. La rottura è stata segnata da accuse reciproche e tanti veleni. Sono uscite anche storie relative a tradimenti. Donadei, conclusa l’esperienza al GF Vip, ha riprovato a ricongiungersi all’ex e, pare, che in qualche modo ci sia riuscito. Si arriva alle scorse ore, quando Raselli, amico di Chiara, ha pubblicato una serie di Stories Instagram allarmanti.

Giulio Raselli, le inquietanti rivelazioni su Chiara e Davide

“Faccio queste storie ma devo tutelarmi in qualche modo”. Così ha esordito Raselli che ha poi rivelato dettagli inquietanti in merito a Donadei e Geme: “Davide e Chiara in questo momento sono in una camera d’albergo, chiusi, non si sa dove, in un delirio di coppia. Cosa sta succedendo? La mia impressione è che Davide stia creando una pressione psicologica pesante nei confronti di questa ragazza che non si merita perché è una donna ed è piccola. La cosa che mi ha fatto scattare questo campanello d’allarme è che l’altra sera Chiama mi chiama, io non le rispondo, così mi manda un audio”.

“Lei parla e mi chiede delle cose e sotto c’è la voce di Davide che dirige cosa far dire a Chiara – ha proseguito nel racconto Raselli -. Questa cosa non va bene, Chiara non se lo merita e credo che un uomo non debba mai fare queste cose nei confronti di una donna, non voglio essere banale, ma credo che possa sfociare in qualcosa di peggiore. Sono quelle situazioni brutte che molte donne hanno subito e non vanno bene”.

Giulio ha quindi aggiunto altri particolari, spiegando l’origine della presunta gelosia di Donadei: “Davide non è d’accordo che Chiara in passato mi abbia chiesto il numero di WhatsApp su Instagram per sentirci in amicizia. Un obbligo da parte di Davide, nei confronti di Chiara, per capire se lei ha avuto dei rapporti durante il periodo in cui non sono stati insieme. Sono quattro giorni che non ha più a che fare con amici e parenti. Sono quattro giorni che non si sa più nulla di lei e questo non va assolutamente bene”.

A riprova di quanto esternato, Raselli ha poi pubblicato un audio WhatsApp che gli ha mandato Chiara di recente. A commento dell’audio, ha chiosato: “Violenza psicologica che non va bene”. Questa la trascrizione dell’estratto del WhatsApp che la Geme ha mandato a Giulio mentre si trovava al fianco di Donadei: “Giulio, se vuoi mandarmi gli screen delle chat su WhatsApp o chiamarmi… Io sono qua con Davide e sostiene che io ci ho provato con te, io sono qua con lui e ha letto le chat. Dice che ci ho provato perché ti ho chiesto il numero, dice che gli ho mentito. Ma mai ci ho provato con te”.

LolloMagazine è riuscito ad sentire Raselli che, in merito a ciò che sta succedendo, ha dichiarato: “Per come stanno agendo penso siano tornati insieme, ma il punto è che non sento libertà di espressione da parte di Chiara. Sento che c’è qualcosa che non va e questo mi preoccupa molto“.

I precedenti allarmanti

Solo un mese fa, Chiara e Davide sono stati protagonisti di un’altra vicenda allarmante. Lei, in un locale, ha baciato l’ex tronista che stava riprovando a riconquistarla. Tutto bene quel che finisce bene? No, perché dopo pochi minuti, la Geme ha baciato un altro uomo per far ingelosire Donanei. E pare che in quel momento sia scoppiato il finimondo, con l’ex gieffino che, al termine della serata, si è mostrato su Instagram con del sangue addosso (non è chiaro cosa sia avvenuto e in che modo si sia ferito Donadei). In un secondo momento il pugliese ha provveduto a rimuovere le fotografie con il sangue.