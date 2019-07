Giulio Raselli scrive a Raffaella Mennoia, i fan in delirio: la proposta improvvisa

Raffaella Mennoia, una foto molto apprezzata su Instagram

Raffaella Mennoia ha pubblicato una bella foto su Instagram in cui si vede lei in costume con un selfie fatto dall’alto, e l’ha commentata scrivendo “Quando viene la navicella a riprendermi? #lavorolavoro #basta #cast”. L’autrice di Uomini e Donne, Temptation Island e di molti altri programmi televisivi di successo ha evidentemente voluto sottolineare di essere stanca per il tanto lavoro che svolge anche d’estate, probabilmente senza immaginare i tanti “mi piace” che avrebbe ricevuto e soprattutto che sotto al commento di Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià e tentatore di Sabrina Martinengo a Temptation Island, le fan e i fan si sarebbero scatenati. Cos’è successo? Ve lo diciamo subito.

Giulio Raselli commenta: affetto e stima per Raffaella

Giulio ha commentato la foto di Raffaella facendole un complimento condiviso un po’ da tutti (anche da Gianni Sperti che ha commentato successivamente): “Solo? Bella Raffa un abbraccio”, queste le sue parole che mostrano affetto e stima nei confronti dell’autrice di Maria De Filippi. Forse consapevole forse inconsapevole, Giulio ha poi ricevuto una valanga di commenti in cui si legge quasi sempre la stessa cosa, e cioè di aspettare con ansia il suo trono; molti infatti si sono rivolti a Raffaella proprio per chiederle di prenderlo in considerazione per la prossima stagione, come se la Mennoia non lo avesse già fatto, visto che, diciamocelo, Giulio sarebbe senz’altro perfetto come tronista.

Nuovi tronisti Uomini e Donne, Giulio sul trono nella nuova stagione?

Vedremo Raselli sul trono oppure no? Di certo non c’è nulla almeno fino ad agosto, quando in genere vengono svelati i nuovi tronisti della stagione, ma siamo sicuri che Giulio abbia delle buone possibilità. Raffaella intanto ha già rivelato delle news interessanti sulle prime puntate di Uomini e Donne che non riguardano direttamente Raselli ma che hanno senz’altro a che fare con lui: le trovate qui. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!