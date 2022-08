Giulio Pretelli: “Finita con la madre di mia figlia”. Pierpaolo profetico

Giulio, fratello di Pierpaolo Pretelli, tramite una Story Instagram ha comunicato che la relazione con la fidanzata Alessia – a questo punto ex – è giunta al capolinea. Un fulmine a ciel sereno considerando che la coppia, poco più che ventenne (sia lei sia lui sono classe 2000), ha avuto una figlia, Sophie, pochi mesi fa, più precisamente il 28 settembre 2021. Tramite uno stringato post, il ragazzo ha spiegato che la love story è finita su un binario morto “da tempo”. Trovano quindi conferma le ricostruzioni fatte da alcuni fan, i quali, di recente, avevano notato che i due giovani non si mostravano più insieme sui rispettivi profili social. Da qui l’ipotesi che parlava di una possibile rottura. Ipotesi che ora viene avallata dal diretto interessato.

“Ciao ragazzi, in molti mi hanno chiesto cosa stia succedendo in con Alessia. Purtroppo, già da tempo, non stiamo più assieme. Abbiamo voluto trascorrere questi giorni insieme con la piccola principessa di casa per farle sentire calore da entrambe le parti. Grazie per la comprensione”. Così Giulio Pretelli nell’annunciare la fine della relazione con Alessia. Il fatto che i due ragazzi passino comunque del tempo assieme con la piccola Sophie spinge a credere che i rapporti non si siano del tutto deteriorati, nonostante la storia sentimentale si sia conclusa.

Con il senno di poi e vedendo l’evoluzione della love story, appaiono profetiche le parole che Pierpaolo Pretelli rivolse al fratello quando quest’ultimo gli comunicò che sarebbe diventato papà. I telespettatori del Grande Fratello Vip 5 ricorderanno che l’ex velino ricevette la notizia mentre si trovava all’interno della Casa più spiata d’Italia. E la sua reazione fu da un lato gioiosa, dall’altro guardinga. In particolare mise sull’attenti Giulio, spiegandogli che un figlio gli avrebbe cambiato la vita. Altrimenti detto, lo invitò alla responsabilità

“Mio fratello dovrà presto diventare un uomo prima di diventare papà. Deve subito muoversi per lavorare. I bambini sono un dono del cielo, ma lei non potrà lavorare con il bambino, lui non prenderà uno stipendio così alto. È una responsabilità grande e lui deve capire cosa dovrà affrontare”. Così Pierpaolo quando venne a sapere che sarebbe diventato zio. D’altra parte sapeva che il fratello era sprovvisto di esperienza sotto certi punti di vista. Inoltre era anche a conoscenza del fatto che Giulio e Alessia non avevano alle spalle una relazione solidissima, essendosi conosciuti solo pochi mesi prima che lei restasse incinta.

La love story ha avuto un epilogo amaro. Chissà cosa ne penserà Pierpaolo e chissà che cosa avrà detto al fratello Giulio quando è venuto al corrente della rottura.