Giulio Golia, addio Iene? Il malinteso: il conduttore fa chiarezza

Giulio Golia, addio a Le Iene? Il conduttore fa chiarezza sul post che ha provocato il malinteso: cosa è successo

Tre giorni fa, Giulio Golia, volto storico de Le Iene e amico stretto della compianta Nadia Toffa, ha scritto un post social che ha provocato parecchio rumore. Nella fattispecie il conduttore ha dato l’arrivederci a dopo le feste ai propri fan, ma alcuni di questi, compresi dei siti e delle testate di informazione, hanno letto le sue parole come un possibile addio al programma di Italia 1. Passato il Natale, Golia, visto il trambusto creatosi, ha fatto chiarezza con un secondo post, facendo sapere che si è trattato di un malinteso e che non lascerà Le Iene.

“Non pensavo di creare tutto questo caos, era solo un modo per dire Auguri”

“Per un pochino lascerò a casa la mia seconda pelle, ‘la divisa da Iene’ che oramai mi accompagna da più di 20 anni . Grazie a tutti per l’affetto e la stima che ci dimostrate sempre”. Questo il post che ha fatto credere a qualcuno che Giulio potesse lasciare per un periodo piuttosto lungo la trasmissione Mediaset. Nulla di tutto questo, come chiarito dallo stesso Golia nelle scorse ore. “Non pensavo di creare tutto questo caos, era solo un modo per dire Auguri, ci vediamo tra un po’, forse vestito così faccio meno casini. Grazie sempre per l’affetto che mi dimostrate”, le parole con il quale il conduttore ha messo a tacere le voci di un suo possibile abbandono de Le Iene. La dichiarazione è stata posta a corredo di una foto in cui si è ritratto simpaticamente nei panni di Babbo Natale, con le braccia rivolte al cielo. Come a dire: “Ci vuole pazienza in certi casi”.

Giulio Golia vola in Brasile

Attualmente Golia ha lasciato l’Italia. Destinazione Brasile. Nel paese ‘carioca’ è sbarcato da poche ore, come testimoniato dal materiale pubblicato sui suoi profili social. Probabilmente festeggerà il Capodanno oltreoceano per poi tornare in Italia dove naturalmente farà rientro nella redazione de Le Iene. Giulio non le molla. D’altra parte è la ‘sua seconda pelle’!