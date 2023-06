Giuliana De Sio sull’ex Francesco Nuti: “Si è autodistrutto”

La morte di Francesco Nuti ha lasciato un vuoto, nonché un forte dolore in Giuliana De Sio, “amica, collega e per un breve tempo compagna” dell’attore e regista, scomparso nella giornata di lunedì 12 giugno. I due, quindi, non erano semplici colleghi, condividendo molti momenti delle proprie carriere nel mondo dello spettacolo. In un’intervista al Corriere, Giuliana ha voluto raccontare chi era per lei Francesco Nuti.

La carriera di Giuliana e Francesco: i bei momenti vissuti insieme

Giuliana e Francesco si erano incontrati nel 1983, sul set di Io, Chiara e lo Scuro, un film diretto da Maurizio Ponzi. Per quel lungometraggio, i due attori furono premiati con David di Donatello e Nastro d’Argento come miglior attrice e miglior attore protagonista. Due anni dopo, Francesco Nuti, stavolta anche in veste di regista, girò, assieme a Giuliana, il sequel Casablanca Casablanca.

Giuliana ha visto svariate sfaccettature di Francesco: “L’ho visto singhiozzare quando è morto suo padre, emozionarsi per la partecipazione al Festival di Sanremo“. Giuliana gli è stata vicina anche durante la sua prima esperienza da regista, partecipando alle paure e alle incertezze del momento. “Francesco è parte della mia storia” ha spiegato l’attrice. Tanti bei momenti vissuti insieme sono riaffiorati nella mente di Giuliana, dalle sere fuori a cena passando per le cantate con la chitarra.

Il declino di Francesco: la discesa nel momento più alto

Poi arrivò il declino. Già prima della caduta avvenuta nel 2006, qualcosa si era rotto in lui. “La sua è stata un’autodistruzione” ha spiegato Giuliana, mostrandosi incapace di comprendere le motivazioni che abbiano spinto Francesco ad intraprendere questa parabola discendente nel momento più alto della sua carriera. Arrivato all’apice del successo, è iniziata la sua misteriosa caduta, arrivando a perdere tutto.

A Giuliana non sono rimasti altro che i ricordi di chi era Francesco, tanto tempo fa. “Sono andata a trovarlo quando stava male, un’ultima volta qualche anno fa a Prato” ha raccontato. Il ritrovarsi di due vecchi amici e compagni è stato, però, sconfortante per Giuliana, che non è più voluta tornare a trovarlo: “Francesco se ne era già andato tanto tempo fa“.

Francesco Nuti è stato un importante attore e regista nella storia del cinema italiano. Oltre ai già citati successi Io, Chiara e lo Scuro (attore) e Casablanca Casablanca (attore e regista), Nuti diresse importanti pellicole tra gli anni ottanta e novanta, come Tutta colpa del paradiso (1985) e Donne con le gonne (1991). In seguito all’incidente nel 2006, a cui seguì una lunga riabilitazione, iniziò il suo lento declino, fino alla morte nel 2023.