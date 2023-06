Francesco Nuti è morto: l’annuncio della figlia, totale riserbo

È morto Francesco Nuti. L’attore, malato da tempo, si è spento a 68 anni. A dare la triste notizia è stata la figlia Ginevra assieme ai familiari più stretti. Il decesso è avvenuto nella mattinata di lunedì 12 giugno. Ginevra e i cari dell’interprete hanno calorosamente ringraziato il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura Nuti nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma.

La data e il luogo dei funerali saranno resi noti nelle prossime ore. La famiglia, con un comunicato, chiede che sia rispettato il momento di grande dolore e per questo motivo non intende rilasciare dichiarazioni. Totale riserbo. L’attore se ne è andato nello stesso giorno in cui è deceduto Silvio Berlusconi.

L’incidente e i danni permamenti

Il 3 settembre 2006 è entrato in coma a causa di un ematoma cranico innescato da un incidente domestico. Venne ricoverato ed operato d’urgenza alla testa presso il Policlinico Umberto I di Roma. Pare che sia violentemente precipitato dalle scale della propria abitazione. Il successivo 24 novembre uscì dal coma e venne trasferito nell’ospedale Versilia di Lido di Camaiore, centro specializzato nella riabilitazione neuromotoria.

Nel maggio del 2007 alcune notizie di stampa affermarono un miglioramento e la possibilità che Nuti tornasse a camminare. Ai primi di giugno del 2008 l’ex-compagna Annamaria Malipiero, da cui ha avuto la figlia Ginevra nel 1999, spiegò che l’attore era uscito dall’ospedale e stava proseguendo la riabilitazione.

Nel febbraio del 2009 il fratello Giovanni, in un’intervista al quotidiano fiorentino La Nazione, annunciò il ritorno a casa dell’interprete.

Un documentario a lui dedicato dal titolo Francesco Nuti… e vengo da lontano fu presentato al Festival Internazionale del Film di Roma 2010. Il comunicato che annunciò il documentario conteneva anche aggiornamenti sul suo stato di salute: costretto su una sedia a rotelle e muto dal giorno dell’incidente.

Nell’occasione il fratello ha affermato di sentire “un sentimento nuovo e forte: il compito di ridare voce a mio fratello, compito impossibile per il medico“. Il 18 novembre 2010, l’attore e regista riapparve in pubblico al cinema Eden di Prato in occasione della presentazione del CD Le note di Cecco, realizzato dal fratello Giovanni e Marco Baracchino. Il seguente 29 novembre tornò ad apparire in Tv, dopo quattro anni di assenza, ospite della trasmissione di Rai 2 I fatti vostri. Furono evidenti i danni neurologici conseguenti all’incidente, tra cui l’incapacità di parlare e di muoversi.

Nel luglio del 2017 la figlia Ginevra è diventata maggiorenne e si è offerta di fare da tutrice legale al padre, affermando in un’intervista al Corriere della Sera: “Francesco è e sarà sempre il mio papà anche se non può più parlare, muovere le mani e camminare ed è giusto che mi occupi di lui”. Il 12 giugno 2023 l’annuncio del decesso. Ciao Francesco.