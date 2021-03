Francesco Nuti, come sta oggi: ultime news dall’ex Annamaria Malipiero

Che fine ha fatto Francesco Nuti e come sta oggi l’attore e regista dopo l’incidente domestico che ha cambiato la sua vita? Annamaria Malipiero, ex storica dell’artista, ha dichiarato alla rivista Vero Tv che Nuti è stazionario. Negli ultimi anni non ci sono stati miglioramenti. A prendersi cura di Francesco è Ginevra, la figlia 21enne avuta proprio dalla Malipiero. Appena ha compiuto 18 anni la ragazza è stata designata come unica tutrice dell’artista.

Oltre a prendersi cura del padre, Ginevra Nuti porta avanti i suoi studi universitari: sta studiando Medicina e Chirurgia alla Sapienza di Roma. Per il momento non sembra dunque intenzionata a seguire le orme materne e paterne anche se Annamaria Malipiero ha ammesso che la sua primogenita è appassionata di musica e di canto. L’attrice, ora nel cast di Un posto al sole, ha altri due figli: Leonardo e Lucrezia, avuti dall’attuale compagno Marco. Annamaria e Nuti sono stati insieme dal 1992 al 2000.

Francesco Nuti oggi dopo l’incidente

Nel 2006 Francesco Nuti ha avuto un incidente domestico che ha cambiato per sempre la sua vita. È caduto dalle scale della propria abitazione ed è finito in coma. Nuti è rimasto incosciente per circa tre mesi: quando è uscito ha poi iniziato un lungo percorso di riabilitazione neuromotoria.

Nonostante i tanti sforzi, però, oggi Francesco Nuti è costretto a stare su una sedia a rotelle e muto. Dopo quel terribile incidente il toscano ha infatti perso pure l’uso della parola. Nel 2020 l’attore, regista e sceneggiatore ha compiuto 65 anni.

Nel 2016 Francesco Nuti è balzato di nuovo alle cronache per uno spiacevole episodio: a quanto pare l’artista avrebbe ricevuto maltrattamenti e angherie dal suo badante della Georgia. In virtù di quanto accaduto nel 2017 la figlia Ginevra, unica erede di Francesco, ha chiesto la tutela legale del padre.

Quando Francesco Nuti ha avuto l’incidente Ginevra aveva appena 7 anni: riabbracciare il padre in quelle condizioni non è stato facile ma la ragazza si è fatta forza e imparato a comunicare col genitore in un modo del tutto nuovo. Oggi a prendersi cura di Nuti è solo ed esclusivamente Ginevra, che da grande sogna di diventare un medico affermato.