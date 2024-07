Giulia Valentina incinta, chi è il fidanzato ‘top secret’ e futuro papà

L’influencer Giulia Valentina è in dolce attesa. Ad annunciare il lieto evento è stata proprio la stessa Giulia, che ha omesso volontariamente il nome del futuro papà. L’ex di Fedez è sempre stata molto riservata sulle faccende della sua vita privata e lei stessa ha sempre dichiarato di voler tenere un profilo basso rispetto alle sue vicende amorose.

A svelare il nome del compagno segreto della Valentina però, è stato il sito di Biccy.it. Si tratterebbe di un certo Filippo Bonini. Ma chi è l’uomo che ha fatto perdere la testa alla bella influencer?

Filippo Bonini, chi è il compagno di Giulia Valentina

Il fidanzato di Giulia Valentina, influencer in attesa del primo figlio, si chiamerebbe, si diceva, Filippo Bonini. Di lui non si hanno molte informazioni poiché Giulia non segue nessun profilo su Instagram, rendendo difficile individuare l’uomo sui social. La coppia è legata da circa 8 anni e l’anno scorso, intervistata dal Corriere della Sera, la giovane aveva dichiarato apertamente di considerarlo il papà ideale per i suoi futuri figli.

Il mio fidanzato? Stiamo insieme da sette anni [era il 2023, ndr] non l’ho mai nominato, non voglio essere un’ombra gigante su di lui. […] Tanto per me il mio fidanzato è già il padre dei miei figli, lo so.

Così affermava l’influencer tempo fa in un’ intervista. Ad ogni modo il volto di Filippo, afferma Biccy, sarebbe apparso sul profilo Instagram di Paolo Stella in una foto di gruppo.

Nella giornata di mercoledì 17 luglio, con un video ironico registrato ad hoc, Giulia ha mostrato la sua pancia in dolce attesa dopo aver tenuto, per interminabili minuti, i suoi followers con il fiato sospeso. La ragazza ha deciso con consapevolezza come annunciare il lieto evento, elencando una serie di ipotesi pensate per fare l’annuncio di una possibile gravidanza scritte su un’agendina e leggendole davanti a tutto il web

Ci penso ancora un po’ e vi dico…

Queste sono le ultime parole dette dall’influencer prima di sorprendere tutti con la super notizia che presto sarà mamma. Non ha minimamente accennato al compagno e futuro papà, ma il post da lei pubblicato ha ottenuto una miriade di like e commenti amorevoli di amici, colleghe e familiari, tra cui anche Chiara e Valentina Ferragni.

La sua amica del cuore e collega, Paola Turani, entusiasta della grande notizia, ha commentato ” Quanti pianti. Che felicità per la nuova avventura che vi aspetta! Io ed Enea vi amiamo già e non vediamo l’ora di giocare tutti insieme!!”