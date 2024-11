Giulia Valentina diventa mamma: annuncio a sorpresa (perfetto)

La nota influencer Giulia Valentina è diventata mamma. Ad annunciarlo è stata proprio lei, giusto un’ora fa, attraverso un post Instagram dolcissimo. Sempre riservata sulla sua vita privata ma attivissima sui social per lavoro, Giulia a luglio ci aveva raccontato di essere in attesa del suo primo figlio con un video-annuncio originale, potremmo dire proprio “alla Giulia”.

Oggi, a distanza di nove mesi, l’influencer piemontese ha svelato di essere finalmente diventata mamma: una prima volta che segna la sua vita e quella del suo compagno Filippo Bonini, anche lui sempre rimasto in un certo senso “nascosto” dal suo mondo virtuale.

Come ha annunciato di essere diventata mamma: il post di Giulia Valentina

Come annunciare di essere diventata mamma senza esagerazioni, grandi frasi e forzature? Semplice, postando una serie di fotografie e scrivendo semplicemente “Fatto“. Una parola soltanto, chiara, concisa, perfetta per l’occasione. Il carosello pubblicato su Instagram rappresenta alcune delle prime emozioni di Giulia dopo avere partorito. Le foto parlano d’amore e di semplice vita (c’è il neo papà, di spalle, ma c’è anche lei in ospedale): qualcosa che ci accomuna e che accorcia le distanze tra lo spazio virtuale e la vita vera. Insomma, Giulia Valentina ha saputo ancora una volta rendere un momento così meraviglioso, unico e semplice, solo come lei sa fare. Non c’era bisogno di strafare, questo a Giulia non è mai piaciuto: la coerenza del suo stile sempre, anche adesso che è diventata mamma.

Nessun dettaglio, né il sesso, né il nome, ma ci sono spoiler (e reazioni divertenti)

Giulia Valentina non ha svelato nulla in merito al suo primo figlio: non sappiamo il nome, non conosciamo il sesso. Alcuni fan dell’influencer avevano provato a indovinare alludendo a un maschio (gli occhi attenti dei follower colgono ogni minimo dettaglio!), ma a svelare in spoiler il sesso del bebè è il settimanale Chi. Sulla rivista con a capo della direzione Massimo Borgnis possiamo leggere: “Non aveva svelato sui social il sesso del bebè e ora possiamo dire che si tratta di una bimba!”. Non sappiamo nulla di più, ma sicuramente sarà lei, quando lo vorrà, a raccontare l’esperienza.

Tra i commenti che accompagnano l’annuncio compaiono auguri sinceri, cuori e parole divertenti legate proprio alla semplicità con cui Giulia ha comunicato il grande evento. Taylor Mega, ad esempio, ha scritto. “Congratulazioni. Così la fai sembrare una passeggiata” – ma Giulia prontamente risponde “Allora no, non è proprio così”, suscitando ilarità.

Anche Chiara Ferragni reagisce al post

Tra le tante reazioni ricevute compare anche un like di Chiara Ferragni. Un gesto di grande sensibilità e di maturità (Giulia è stata la fidanzata di Fedez anni indietro, dal 2013 al 2016 circa), che sottolinea quanto il passato rimanga tale e quanto valga di più una bella notizia e la solidarietà tra donne.

Perché Giulia Valentina ci piace così tanto?

Il mondo delle influencer è ricchissimo di personalità e a volte è piuttosto complesso stare dietro a tutto il flusso dei social, trend e ADV annessi. Giulia Valentina, però, continua a riconfermarsi una certezza. Semplice, spontanea, divertente e autoironica, l’influencer piemontese non ha mai smesso di essere se stessa, anche quando ha oggettivamente raggiunto i vertici della fama e intrapreso progetti molto importanti. Rimanere umili nonostante tutto, cavalcare l’onda del meritato successo senza mai eccedere e rimanendo sempre oggettivamente lucida sulla sua posizione. Insomma, Giulia Valentina conquista per la sua personalità vera, qualità spesso mancante dentro i social, ma qualità che gli utenti fidelizzati amano ritrovare per sentirsi vicini.

Congratulazioni Giulia per questo meraviglioso traguardo e buona vita a te e a tutta la tua famiglia.