Giulia Stabile, sul web si legge che ha una rara malattia: lo sfogo

Giulia Stabile di Amici di Maria De Filippi si sfoga sui social network per via di una risposta che ha trovato sul web che la riguarda. La ballerina ha notato che è spuntata fuori un’affermazione sul suo conto che non ha nulla a che fare con la sua persona. Sul sito Tattoomuse, dove chi vuole può porre domande di ogni tipo nella sezione dedicata, qualcuno chiede che disturbo abbia Giulia. Come risposta viene riportato che la Stabile soffre della malattia di Huntington.

Si tratta di una malattia genetica rara neurodegenerativa del sistema nervoso centrale. Tale disturbo causa, come si legge sul portale Orpha, “movimenti coreici involontari, disturbi psichiatrici e del comportamento e demenza”. Ma la risposta data all’utente non è corretta. Infatti, Giulia Stabile non ha la malattia di Huntington. Infatti, la stessa ex allieva e oggi ballerina professionista di Amici reagisce male quando si ritrova di fronte a questa affermazione sul suo stato di salute:

“Scusatemi ma accetto tutto ciò che vi inventate sul mio conto, sempre senza dire una parola, ma qui anche no. Mancate di rispetto a me e soprattutto a chi soffre di questa malattia, detto ciò mi date l’opportunità di sensibilizzare chi mi segue su determinati temi”

Ma ci potrebbe essere una spiegazione a tutto questo. Sembra che la risposta data all’utente sul sito Tattoomuse sia stata data in automatico da qualche sistema. Infatti, riprende la storia di un’altra ragazza che si chiama Giulia. Le stesse parole, che in effetti non hanno nessun nesso logico con la ballerina, sono riportate da un articolo di Telethon.

Sul sito della nota fondazione è possibile leggere la storia di Giulia, una ragazza che è riuscita ad affrontare la paura di avere la malattia di Huntington grazie all’aiuto del marito. Le stesse frasi riportate da Telethon, prese a caso, rappresentano la stessa risposta data all’utente su Tattoomuse:

“Anche perché la figlia viene sottoposta al test che dà esito negativo. Giulia vive giorno per giorno a contatto con la malattia di Huntington, una malattia rara che ancora non si è manifestata e per cui non esiste una cura”

Già da come è impostata la frase si capisce che non ha nulla a che fare con Giulia Stabile. Nonostante questo, giustamente, la ballerina vedendosi collegata a questa storia oggi si ribella. In questo modo spiega di non avere nulla a che fare con la malattia di Huntington. Non si sa, però, perché l’utente abbia chiesto risposte su un eventuale disturbo della Stabile.

Di recente la ballerina, a cui Maria De Filippi e chi lavora nel talent di Amici sono tanto affezionati, è tornata al centro delle notizie di gossip. In particolare, alcune indiscrezioni vedono protagonisti Giulia Stabile e Sangiovanni. Ormai da tempo i due ex allievi del programma non appaiono insieme e questo giorno dopo giorno questo sta facendo preoccupare i fan, che ormai sono quasi certi che tra loro sia finita.