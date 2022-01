Giulia Stabile si tatua Sangiovanni: il significato nascosto del tatuaggio

Giulia Stabile ha un nuovo tatuaggio ed è dedicato a Sangiovanni. Ieri la ballerina ha tenuto col fiato sospeso i suoi fan mostrandosi in uno studio tattoo ma senza dire cosa avrebbe tatuato. In attesa di vedere la foto i fan si sono scatenati su Twitter con le ipotesi e si sono confrontati su cosa avrebbe potuto tatuarsi. La sorpresa era dietro l’angolo: il tatuaggio è dedicato a Lady. La foto è apparsa sul profilo dello studio di tatuaggi ed è un piccolo fiocco sul polso. E così sono subito partiti i tweet dei fan, alcuni più certi di altri che non poteva trattarsi di una coincidenza.

mi piace un sacco il tatuaggio???? e lei è LA più bella! #amemici20 pic.twitter.com/7SukToCCV7 — giorgia (@_giogio1605_) January 7, 2022

L’ipotesi è la seguente: il fiocco è il simbolo di Lady, uno dei grandi successi di Sangiovanni durante Amici 20 ed è anche dedicata a lei. Una canzone insomma che appartiene a entrambi, in qualche modo, e che ieri ha spento la prima candelina dall’uscita. Potrebbero essere davvero solo coincidenze oppure il nuovo tatuaggio di Giulia è davvero dedicato a Sangiovanni? Molti la pensano così, altri invece invitano a frenare la fantasia perché potrebbero esserci altre spiegazioni dietro al tatuaggio. Per qualcuno il vero significato rimarrà sempre un segreto.

Stamattina, però, Giulia potrebbe aver confermato che il tatuaggio è ispirato a Lady di Sangiovanni. Tra le sue storie ha condiviso un disegno di lei con il tatuaggio e con accanto una frase presa proprio dalla canzone. Insomma, sembra essere proprio una conferma! Se non fosse questo il significato, perché la ballerina avrebbe dovuto condividerla sul suo profilo?

Tutto lascia pensare che il fiocco tatuato di Giulia Stabile rappresenti Lady di Sangiovanni. D’altronde la canzone, come già detto, è un po’ anche sua quindi perché non portare sul suo polso questo bellissimo ricordo di Amici 20? Ed è anche un ricordo di Sangiovanni, che per lei è stata la prima storia d’amore importante e continua a esserlo. La loro relazione procede a gonfie vele, hanno festeggiato il primo anno insieme in modo speciale e sono pronti a raggiungere tutti gli obiettivi insieme. Ma ci sarà tempo per tutto, sono ancora molto giovani.

praticamente giulia ha confermato il significato del tatuaggio ???????????????????????????????????????? — ✨️kerol???????????? (@comunqueeandare) January 8, 2022

il significato di questo tatuaggio penso resterà sempre un "segreto" però non credo che sia una coincidenza che proprio lei si tatua il fiocco che è simbolo di LADY proprio il giorno in cui compie un anno dall'uscita #amemici20 — babybradipo (@melissa24209) January 7, 2022