Giulia Stabile, ritratto impietoso: “Ormai è un peluche portafortuna”

Giulia Stabile, da quando ha trionfato nell’edizione di Amici 2021, è entrata nelle grazie di Maria De Filippi che le ha affidato diversi ruoli nelle sue trasmissioni. Nel talent show che ha vinto e in cui è sbocciata è stata inserita nel corpo di ballo dei professionisti, a Tu sì que vales è stata piazzata alla conduzione al fianco di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, inoltre la si è vista anche nell’ultima fatica televisiva confezionata da ‘Queen Mary’, ossia This Is Me, il cui timone è stato affidato a Silvia Toffanin.

La Stabile, da quando è diventata famosa, ha diviso il pubblico: da un lato c’è chi la ritiene inadeguata a fare tv perché spesso impacciata e tutt’altro che sciolta, dall’altro chi considera il suo eterno sorriso e la sua timidezza un qualcosa di estremamente dolce e funzionale. Tra i detrattori della giovane figura la giornalista Grazia Sambruna, firma del Corriere della Sera, la quale ha partorito un ritratto impietoso della ragazza, arrivando a definirla un “peluche portafortuna”.

Grazia Sambruna stronca Giulia Stabile

Sambruna, dopo la seconda puntata di This Is Me, ha confezionato le sue personali pagelle del programma lungo le colonne del CorSera. A Giulia Stabile ha appioppato un 4, descrivendola come una “sottospecie di pupazzetto a molla, una mascotte, un peluche di quelli con la ‘tenerissima’ risatina registrata che parte appena si schiaccia l’apposito pulsante. L’apposito pulsante della ventiduenne, però, forse per un difetto di fabbricazione, è come se fosse perennemente premuto”.

La giornalista ha sostenuto che Maria De Filippi, fin dagli esordi ad Amici della ballerina, ha subito definito “‘irresistibili’ i risolini della giovane, così simili in realtà a fastidiosissimi squittii”. Spazio poi a quel che si è visto nella seconda puntata di This Is Me, con Sambruna che ha reso ancora più taglienti le sue parole: “Toffanin ne sottolinea ogni cinque parole l’estrema dolcezza. La definisce ‘conduttrice’ per il ruolo di riserva in panchina al tavolo di Tu sí que vales’ e tutti la trattano come se fosse una sorta di portafortuna”.

“Gaia – ha proseguito la giornalista del CorSera – le tiene la mano tutto il tempo mentre racconta la propria carriera. Giordana Angi la vezzeggia manco fosse il Bambin Gesù neonato: “Sei una persona meravigliosa, speciale, un esempio pazzesco per tutti”. Per ‘tutti’ quelli che sanno bene come, per qualche motivo, la ragazza sia la preferita di De Filippi. E allora, è evidente, cercano di allisciarsela in pubblica piazza nella speranza di poterne trarre qualche benedizione mariana. In un mondo meno distopico, azzardiamo, non ci prenderebbero insieme manco un caffè al bar”.

Come si diceva poc’anzi, un ritratto impietoso. Sambruna, sul finale, arriva persino a ipotizzare che tanti di quelli che osannano Giulia Stabile in pubblico lo fanno non perché provino autentici sentimenti di stima nei confronti della ragazza, bensì perché spinti da un secondo fine, vale a dire quello di ingraziarsi ‘Queen Mary’ che, come è più che noto, nel mondo della tv è un totem che svetta (per bravura e non per altro, sia chiaro) sopra a tutti e tutto.