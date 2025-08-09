 Skip to main content
Giulia Stabile rifatta? Lei sbotta sui social: “Sto imparando a valorizzarmi”

Giulia Stabile si è rifatta qualcosa? La ballerina spiega tutto sui social

Antonella Panza9 Agosto 20253 minuti di lettura
Giulia Stabile rifatta?

Sembra ieri, eppure sono trascorsi ben cinque anni da quando abbiamo avuto la possibilità di conoscere Giulia Stabile nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Fu una edizione molto particolare in cui i telespettatori erano a casa per via del covid, proprio per questa ragione finirono per affezionarsi ai ragazzi più del solito. A trionfare fu Giulia, che entrò nei cuori di tutti per la sua dolcezza, il suo talento e la sua simpatia. All’epoca aveva solo diciotto anni e per questo da allora abbiamo avuto modo di vederla crescere, di diventare una donna e di continuare a fare quello che ha sempre sognato. Ed è proprio sul punto della sua crescita che in questi giorni è stata molto attaccata e accusata anche di essersi “rifatta“. A tal proposito, ha deciso di rispondere.

Oggi è una ballerina professionista della scuola di Amici, ogni anno segue i ballerini che come lei sognano di poter vivere con la danza e riesce a creare anche dei legami molto profondi. Le critiche però sono all’ordine del giorno e dopo essersi sentita dire di essersi rifatta, ha deciso di parlarne lei sui social: “Sono passati 5 anni dalla mia edizione di Amici, sono cresciuta e insieme a me anche il mio corpo, alcuni tratti sono cambiati con gli anni ma penso sia abbastanza evidente che io non abbia nulla di rifatto“.

Giulia Stabile, lo sfogo sui social

Anche se sono solo voci di corridoio, Giulia si è stancata di essere costantemente criticata perché, a quanto pare, non è più la ragazzina che abbiamo avuto modo di conoscere quando era nella scuola di Amici. Oggi è una donna e, a quanto pare, questo è qualcosa che non tutti riescono ad accettare. Lei, al contrario, si sta impegnando ogni giorno per poterlo fare.

“Oggi ho 23 anni, sto imparando ad accettarmi e valorizzarmi al meglio cercando di superare quelle che sono le mie insicurezze” ha continuato Giulia sui social, specificando che non si sta facendo dei ritocchini.  “Non ho nulla in contrario a chi ne fa ricorso ma sono cose che io non ho mai fatto e ci tenevo a specificarlo“.

Antonella Panza

Antonella Panza

Appassionata alla scrittura fin da piccola, mi sono sempre destreggiata in questo mondo. Quando avevo dodici anni e frequentavo la scuola media, grazie ai grandi autori mi sono appassionata alla poesia, alla letteratura, ho scoperto scrittori incredibili che sono stati in grado di farmi vivere attraverso le loro parole, emozioni e momenti: ho viaggiato, sono stata nel North Carolina con Nicholas Sparks, nella macchina volante insieme ad Harry e Ron con tutta Londra sotto alle mie ruote e ho girato il mondo con lo zaino in spalla insieme a Jules Verne, mettendoci qualcosa in meno dei classici e famosi ottanta giorni. Ho visto milioni di posti senza mai uscire dalla mia stanza. Oltre alla lettura e alla scrittura mi piace la musica e anche viaggiare, anche per questo sono felice di fare questo lavoro. Perché, come disse una volta Emilio Salgari, "scrivere è viaggiare, senza la seccatura dei bagagli".

