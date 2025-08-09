Giulia Stabile rifatta? Lei sbotta sui social: “Sto imparando a valorizzarmi”

Sembra ieri, eppure sono trascorsi ben cinque anni da quando abbiamo avuto la possibilità di conoscere Giulia Stabile nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Fu una edizione molto particolare in cui i telespettatori erano a casa per via del covid, proprio per questa ragione finirono per affezionarsi ai ragazzi più del solito. A trionfare fu Giulia, che entrò nei cuori di tutti per la sua dolcezza, il suo talento e la sua simpatia. All’epoca aveva solo diciotto anni e per questo da allora abbiamo avuto modo di vederla crescere, di diventare una donna e di continuare a fare quello che ha sempre sognato. Ed è proprio sul punto della sua crescita che in questi giorni è stata molto attaccata e accusata anche di essersi “rifatta“. A tal proposito, ha deciso di rispondere.

Oggi è una ballerina professionista della scuola di Amici, ogni anno segue i ballerini che come lei sognano di poter vivere con la danza e riesce a creare anche dei legami molto profondi. Le critiche però sono all’ordine del giorno e dopo essersi sentita dire di essersi rifatta, ha deciso di parlarne lei sui social: “Sono passati 5 anni dalla mia edizione di Amici, sono cresciuta e insieme a me anche il mio corpo, alcuni tratti sono cambiati con gli anni ma penso sia abbastanza evidente che io non abbia nulla di rifatto“.

Giulia Stabile sei molto amata, chi non ti ama non merita nemmeno un minuto della tua attenzione ❤️ pic.twitter.com/Gg6Xd95I3V — GG (@makeup2030) August 7, 2025

Giulia Stabile, lo sfogo sui social

Anche se sono solo voci di corridoio, Giulia si è stancata di essere costantemente criticata perché, a quanto pare, non è più la ragazzina che abbiamo avuto modo di conoscere quando era nella scuola di Amici. Oggi è una donna e, a quanto pare, questo è qualcosa che non tutti riescono ad accettare. Lei, al contrario, si sta impegnando ogni giorno per poterlo fare.

“Oggi ho 23 anni, sto imparando ad accettarmi e valorizzarmi al meglio cercando di superare quelle che sono le mie insicurezze” ha continuato Giulia sui social, specificando che non si sta facendo dei ritocchini. “Non ho nulla in contrario a chi ne fa ricorso ma sono cose che io non ho mai fatto e ci tenevo a specificarlo“.