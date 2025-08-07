“Era meglio prima!” Il web contro il nuovo aspetto di Giulia Stabile

Giulia Stabile deve la sua notorietà ad Amici, trasmissione condotta da Maria De Filippi. La ballerina ha partecipato ed ha vinto la ventesima edizione del talent show di canale cinque. Giulia è arrivata sul podio grazie alla estrema bravura nel danzare ma soprattutto alla grande capacità di emozionare. Infatti Giulia la conoscono un po’ tutti, anche chi non segue in maniera serrata il programma condotto dalla De Filippi. La sua risata contagiosa e la timidezza mal celata rendono Giulia un personaggio che arriva dritto al cuore delle persone.

La ballerina di Amici ha proseguito la sua carriera dopo la vittoria ad Amici. Infatti ha continuato a coltivare la sua passione entrando nel corpo di ballo della trasmissione e poi ha persino partecipato alla conduzione di un altro programma, ovvero Tu Si Que Vales. Qui la Stabile ha conosciuto e stretto amicizia con Belen Rodriguez. Le due hanno mantenuto i rapporti anche dopo la fine della conduzione. Negli ultimi tempi, però, Giulia è apparsa diversa. Questi cambiamenti hanno spinto il web ad alcune critiche piuttosto velenose. In molti ritengono persino che dietro a tutto questo ci sia proprio Belen.

Giulia Stabile ha ecceduto con i ‘ritocchini’?

Giulia non ha mai nascosto le insicurezze sul suo aspetto fisico. Malgrado sia oggettivamente una bellissima ragazza, la ballerina ha spesso rivelato di essere stata oggetto di prese in giro durante il periodo scolastico. Così queste insicurezze potrebbero aver spinto la Stabile a valutare qualche piccolo intervento. Se vediamo le foto della sua prima apparizione ad Amici, Giulia risulta effettivamente diversa.

Chissà se la vicinanza con Belen possa aver influito in questa sua fase di cambiamento. D’altronde chi frequenta Belen subisce spesso una sorta di ‘restyling’. Pensate ai suoi ex come Andrea Iannone o lo stesso Stefano De Martino. Labbra improvvisamente carnose, zigomi perfetti e occhi da gatto. La showgirl potrebbe aver aiutato Giulia in questo suo percorso e averla assistita nella scelta dei ritocchini da adottare.

Nel frattempo però il pubblico affezionato alla Giulia di Amici non perde occasione per rimarcare come fosse molto meglio prima. Quasi come se Giulia, con questi interventi estetici, avesse perso la sua natura più sincera e onesta. Avesse abbandonato la sua essenza unica per cedere alla tentazione della uniformità. Per noi Giulia era bellissima e lo è tutt’oggi, dentro e fuori.