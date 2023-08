Giulia Stabile, pessimo gesto (ma involontario): arrivano le scuse

Giulia Stabile al centro delle polemiche. In questi giorni, la ballerina si trova a Londra dove, oltre a godersi la città, sta approfondendo i suoi studi di danza. Sul suo profilo Instagram, l’ex allieva di Amici sta aggiornando quotidianamente i suoi followers sul viaggio, condividendo vari momenti della sua giornata. Diverse ore fa, però, Giulia ha pubblicato una foto che ha generato una valanga di critiche. Nello scatto condiviso in una Instagram story si può vedere il nome di Giulia, accompagnato da una faccina sorridente, scritto su un cuore rosso su un muro della città. Peccato che non si trattava di un muro qualsiasi, bensì di un memoriale per le vittime del Covid nel Regno Unito: ogni cuore, disegnato dai parenti delle vittime, rappresenta una persona che è venuta a mancare a causa della malattia.

Agli utenti dei social il luogo in questione non è passato inosservato e in molti hanno iniziato ad attaccare duramente Giulia, accusandola di insensibilità e definendola irrispettosa e fuori luogo. Nonostante il gesto della vincitrice di Amici 20 sia stato fatto ingenuamente, il popolo del web non ha l’risparmiata riservandole delle feroci critiche. A questo punto, la Stabile ha deciso di rispondere alla polemica pubblicato una storia sul suo profilo Instagram, in cui spiegava di non conoscere il significato dietro il muro prima di oggi:

Mi riferisco alla storia pubblicata ieri, dove ho scritto il mio nome in un cuore rosso su un muro di Londra. Non avevo idea del significato del muro, altrimenti non mi sarei mai permessa di scrivere niente. Stavo camminando, ho visto più persone che scrivevano i loro nomi sui cuori e ho chiesto un pennarello per fare lo stesso. Non era mia intenzione mancare di rispetto a nessuno, mi dispiace. Trovo incredibile il fatto che invece di informarmi su qualcosa che CHIARAMENTE non sapevo, alcuni ci tengano a insultarmi direttamente e insinuare qualcosa che non sono.

Valanga di critiche per Giulia Stabile

Tuttavia, il comunicato della ballerina non è servito molto a placare la diatriba in corso. In diversi, infatti, non hanno comunque giustificato la 21enne italo catalana, ritenendo che, avendo più di un milione di persone che la seguono, dovrebbe stare più attenta a ciò che pubblica e ai messaggi che vuole veicolare. D’altro canto, però, c’è anche chi ha preso le difese di Giulia, ribadendo l’ingenuità del gesto e ritenendo gli attacchi troppo duri per qualcosa fatto in maniera del tutto involontaria e senza malizia.

Si tratta della seconda polemica nella quale la conduttrice di Tu si que vales è stata coinvolta negli ultimi giorni. Recentemente, infatti, era stata accusata di aver ignorato dei fan mentre si trovava a Como con il cantante Wax. La ballerina si era subito difesa, chiedendo di smettere di scrivere invenzioni e ribadendo il suo essersi sempre messa a disposizioni dei suoi seguaci, anche durante momenti molto impegnativi. Adesso, a distanza di pochi giorni, Giulia si è trovata coinvolta in una nuova diatriba social.