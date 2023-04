Ieri sera, 10 aprile 2023, c’è stato un inaspettato incontro tra due dei programmi di punta di Mediaset: Amici e Grande Fratello Vip. Appena conclusasi la settima edizione del reality di Alfonso Signorini, i vari fandom dei vipponi sono ancora più attivi che mai, tanto da aprire le cosidette “room” di Twitter anche nel giorno di Pasquetta. È ciò che è successo la scorsa notte, quando i fan degli “Oriele“, ovvero la coppia formata da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, hanno aperto un loro spazio per chiacchierare tra di loro, senza immaginarsi cosa sarebbe accaduto poco dopo. Ad un certo punto, infatti, a sorpresa sono entrati nella “stanza” due allievi di quest’edizione di Amici, eliminati durante il serale: Gianmarco Petrelli e Piccolo G. Ma non è tutto, i due “amiciani” hanno poi portato con loro anche un’altra protagonista del talent show, ovvero Giulia Stabile.

Durante una conversazione alquanto surreale, la vincitrice di Amici 20, tra risate e scherzi, ha anche rivelato di aver seguito quest’edizione del GF Vip, svelando per quali vipponi tifava. “Sì ho visto il GF Vip. Ci sono stati alcuni che mi piacevano. C’è stato un momento che mi piaceva tanto quello che aveva fatto Uomini e Donne in passato, Daniele, il veneto. I veneti sono nel cuore tutti. E poi in realtà anche Oriana mi stava molto simpatica”, ha dichiarato.

Insomma, pare che anche Giulia fosse una fan degli “Oriele“. Inoltre, parlando del suo debole per i veneti, la ballerina voleva sicuramente far riferimento a Sangiovanni, originario di un paese vicino Vicenza. Dopo settimane di voci di crisi, sembra non ci sia alcuna amaretta tra i due. Nonostante molti abbiano notato che, quando è stato nominato direttamente il cantante, la Stabile ha preferito tacere e non dare nessun commento. Ad ogni modo, l’italo – catalana ha anche commentato un altro momento cruciale del GF Vip 7, ovvero l’improvvisa squalifica di Riccardo Fogli a causa di una bestemmia: “Riccardo Fogli, che ha bestemmiato? Sì ho visto, è rimasto nemmeno un giorno ed è la stessa cosa che è successa a L’Isola dei Famosi ad un altro cantante”.

Come menzionato prima, oltre a Giulia Stabile, nella stanza di Twitter erano presenti anche il ballerino Gianmarco e il cantante Piccolo G. Quest’ultimo, come Giulia, ha ammesso di trovare simpatico Dal Moro, ritenendolo un ragazzo intelligente. Dopodiché, i “twitterini” hanno cominciato a far loro domande sugli argomenti più salienti di quest’edizione di Amici: le coppie, il ‘pongo regolamento’ e, ovviamente, il noce moscata – gate. Tuttavia, i ragazzi sono rimasti fedelissimi a Maria e al programma. Difatti, nessuno è riuscito a tirargli fuori nessun segreto o scandalo, dato che hanno preferito non svelare nessun dettaglio inedito.