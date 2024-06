Giulia Stabile “non ha soldi per il dentista”: la danzatrice chiarisce

Giulia Stabile di nuovo bersaglio di insulti e prese in giro per via del suo sorriso. Sin dal 2021, l’anno in cui guadagnò popolarità grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, la ballerina è stata oggetto di sciocco scherno per la sua dentatura che presenta un diastema nella parte anteriore (il diastema è un termine per descrivere uno spazio ben visibile tra due denti contigui). La danzatrice, in diversi frangenti, ha dichiarato che per lei non è affatto un difetto e che non ha alcuna intenzione di ricorrere all’aiuto di un dentista per chiudere il foro tra i due incisivi superiori. Nelle scorse ore è tornata sulla questione dopo essere stata di nuovo squallidamente criticata da alcuni odiatori della rete.

“22 anni con uno spazietto tra i denti che ha anche un bellissimo nome: diastema che non chiuderò mai”. Così la giovane ballerina e conduttrice di Tu si que vales tra le sue Stories Instagram nel rispondere a coloro che hanno puntato ancora il dito sul suo diastema. E ancora:

“Quindi potete anche continuare a dirmi per tutta la vita ‘questa con tutti i lavori che ha fatto non si è messa da parte un po’ di soldi per pagarsi il dentista?’ (anche se non lo dite in questo modo ma ho preferito non essere volgare). Tanto saranno parole buttate al vento. E non permetterò mai che le parole di alcune persone insensibili, mi portino a pensare di volermi cambiare”.

Una risposta perfetta che da un lato fa capire quanto la ragazza abbia acquisito autostima e sicurezza di sé, dall’altro lato funge da lezione di vita. Altrimenti detto è correttissimo il messaggio sotteso che la Stabile ha veicolato più o meno coscientemente: in un mondo in cui tante, troppe persone vanno alla ricerca di una perfezione irraggiungibile e spesso tossica, che ben venga chi ha imparato ad accettarsi e a non puntare a una tipologia di bellezza stereotipata.

Giulia Stabile e il gossip: nessun fidanzato e la frizione con Veronica Peparini

Recentemente la danzatrice è finita al centro di un paio di vicende di gossip. Una riguarda una sua presunta relazione con l’attore di Elite Manu Rios. Cosa c’è di vero? Nulla. Lei stessa lo ha smentito via social con un simpatico “ma magari!”. Altra questione che l’ha riguardata nelle scorse settimane è quella relativa alla voce che vorrebbe che tra lei e la sua ex prof di Amici Veronica Peparini sia calato il gelo. In questo caso non c’è stata alcuna smentita: sembra infatti che tra le due donne i rapporti si siano ghiacciati davvero dopo alcune dichiarazioni rilasciate tempo fa dalla compagna di Andreas Muller.