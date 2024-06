Giulia Stabile con Manu Rios, lei chiarisce: la risposta è esilarante!

Negli ultimi giorni la ballerina Giulia Stabile è stata al centro dei gossip per un suo presunto flirt con l’attore di Elite Manu Rios in seguito ad un video spuntato sui social in cui i due erano insieme e scambiavano quattro chiacchiere. Il volto di Amici di Maria De Filippi ha deciso di intervenire sulla questione, mettendo le cose in chiaro una volta per tutte. Il suo commento alle voci diffuse in giro è stato davvero esilarante! Scopriamo insieme che cos’ha detto.

Un video di Giulia Stabile in compagnia di uno degli attori di Elite, Manu Rios, ha fatto il giro del web scatenando dei pettegolezzi. Negli ultimi giorni, difatti, si è vociferato un presunto flirt tra i due. La ballerina ha voluto quindi commentare le notizie circolate in rete e lo ha fatto in maniera decisamente ironica. Giulia ha smentito la storia con l’attore della serie tv Neflix con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ufficiale. Nello specifico Stabile ha riportato un articolo in cui Manu Rios veniva definito come il suo possibile nuovo amore, commentandolo in maniera davvero esilarante! Il volto di Amici ha difatti scritto “Ma magari!”, reagendo in maniera divertita al gossip che l’ha vista protagonista in questi giorni.

Qui di seguito la storia condivisa da Giulia sul social network:

Il rapporto con Holden

Per i fan che speravano in una possibile storia d’amore con l’interprete di Patrick di Elite non resta quindi fare altro che mettersi il cuore in pace: tra i due non c’è assolutamente niente.

Fantasticare, tuttavia, piace sempre, tant’è che c’è qualcuno che nella sua bella amicizia con Holden, protagonista di quest’ultima edizione del talent Amici di Maria De Filippi, ci ha visto qualcos’altro. Il cantante ha stretto un bellissimo rapporto con la ballerina durante la sua permanenza all’interno del programma, continuata anche una volta fuori dalla scuola di Amici. I due continuano difatti a vedersi e proprio ultimamente Holden ha parlato di Giulia mentre si trovava alla Fashion Week di Milano. In particolare ha mostrato uno screen di una loro videochiamata e ha rivelato che era stata lei l’ultima persona contattata il giorno prima. Il cantante ha tuttavia precisato che si tratta di una bella amicizia, così come con Sarah.