Giulia Stabile: il discorso giusto sul crac d’amore con Sangiovanni

Giulia Stabile in vena di confessioni. La giovane danzatrice e conduttrice romana classe 2002 ha risposto ad alcune domande dei suoi fan su Instagram, rivelando diverse curiosità sulla sua vita privata. Per lungo tempo è stata chiacchierata dal gossip per la love story avuta con Sangiovanni. La relazione è sbocciata quando il cantante e la ballerina erano allievi di Amici di Maria De Filippi. Poi l’amore è svanito. Né lui né lei hanno mai chiarito pubblicamente le cause dell’addio. E oggi? C’è qualcuno nel cuore di ‘Giulietta’? No. Lei stessa lo ha confermato. A domanda diretta, la Stabile ha replicato simpaticamente: “Manu Rios, ma lui non lo sa”. Il riferimento alla star spagnola non è stato casuale bensì fatto in quanto mesi fa, più precisamente a giugno, aveva incontrato il modello ad un evento a Milano. Il gossip ci ricamò sopra, parlando di ipotetica liaison. Nulla di tutto questo. Morale della favola? La Stabile oggi è single.

A Giulia è anche stato chiesto con quali artisti con i quali ha affrontato il percorso ad Amici è rimasta in contatto. “Mi sento con tanti di loro, sono davvero una famiglia per me”, ha rivelato, menzionando poi Samuele Barbetta, descritto come il suo migliore amico. Anche in questo frangente nessun accenno all’ex Sangiovanni. Tra le altre curiosità snocciolate, c’è quella relativa alla città in cui le piacerebbe vivere oltre a Roma. Quindi? “Londra” è stata la confidenza della giovane che, tra l’altro, ha raccontato che sta migliorando il suo inglese, anche grazie alle settimane passate oltremanica di recente.

Per quel che riguarda il 2024 che si è da poco concluso, ha confessato di aver avuto degli “imprevisti” che se le fossero accaduti un po’ di tempo fa l’avrebbero messa al tappeto. Invece sta imparando a gestire i problemi della vita e uno degli obbiettivi che si è imposta per il 2025 è quello di diventare ancora più forte caratterialmente.

Giulia Stabile: “Circondiamoci di chi ci apprezza”

Infine ha risposto a un utente che le ha confidato di andare in ansia quando incontra persone che reputa importanti. Giulia ha raccontato che anche a lei succede la stessa cosa. “Divento paranoica”, ha ammesso. Motivo? Perché crede che si possano stancare di lei. A questo punto è arrivata una confidenza probabilmente e indirettamente riferita anche alla fine della love story con Sangiovanni: