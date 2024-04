Amici 23, Giulia Stabile parla di Sangiovanni: il consiglio a Gaia

Ancora una volta, Gaia è stata protagonista del daytime di Amici di Maria De Filippi. A causa della recente rottura con Mida, le ultime settimane sono state particolarmente difficili per la ballerina. Qualche settimana prima della fine del talent, il cantante ha deciso di prendersi un po’ di tempo per concentrarsi sulla musica. Una decisione che Gaia ha preso molto male, dato il forte sentimento che prova ancora per il ragazzo. Inoltre, nell’ultima puntata di Amici, è stato eliminato uno dei suoi migliori amici in casetta, ovvero Nicholas. Alla luce di tutto ciò, l’allieva di Raimondo Todaro ha avuto uno sfogo con una ballerina professionista, che può capire perfettamente quello che sta attraversando in questo momento: Giulia Stabile.

Nel quotidiano di Amici andato in onda oggi, venerdì 5 aprile, Gaia si è confidata con Giulia durante una pausa nella preparazione di un’esibizione. La ballerina ha confessato alla professionista di essere molto agitata per le prossime puntate del Serale. Il cerchio si sta stringendo e l’allieva, come i suoi compagni, inizia a sentire paura di uscire. “È tosta, il mio cervello pensa a troppe cose in questo momento. Quando se ne è andato Nick per me è stata una batosta”, ha spiegato Gaia.

Al che, la Stabile ha iniziato a parlare della sua esperienza da allieva, spiegando di essersi sentita nello stesso modo quando uscì quella che era la sua spalla nel programma, ovvero il grande amico Samuele Barbetta. Dopodiché, Gaia non ha potuto fare a meno di menzionare la rottura con Mida, che ha cambiato nettamente la sua esperienza ad Amici. Anche in questo caso, Giulia può comprenderla perfettamente.

All’epoca della sua partecipazione ad Amici, la professionista era fidanzata con Sangiovanni. Una storia durata 2 anni, e finita in maniera brusca, con un presunto tradimento da parte del cantante. Senza menzionarlo direttamente, la Stabile ha fatto riferimento alla relazione con il cantante di “Farfalle“, raccontando di aver attraversato un periodo di pausa con l’ex fidanzato durante il suo periodo da allieva:

Ti capisco. Anche io quando ero allieva ho avuto il momento di “solitudine” ad un certo punto. Però è andata meglio nel momento in cui mi son dedicata io del tempo. Mi è servito anche quel momento, perché comunque ho capito tante altre cose e sono cresciuta. Quest’esperienza non capiterà mai più, quindi è bello anche vivere tante cose. Quando ti ricapita di provare più le cose così tanto forti?

La vincitrice di Amici 20 ha consigliato a Gaia di godersi il momento e di trarre insegnamenti da tutto ciò che sta vivendo in questo percorso, anche dalle cose più negative. Un discorso particolarmente apprezzato dalla ballerina, che è scoppiata a piangere pensando a quanto le mancherà far parte di Amici. “Christian (Mida) è stato il mio primo approccio ad emozioni diverse, non me le posso mai dimenticare, è impossibile per me”, ha infine detto.