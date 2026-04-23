Giulia Stabile: “Ho avuto una storia con un cantante famoso, ma lui era fidanzato”. Ecco chi sarebbe

Giulia Stabile in vena di confidenze sulla sua vita sentimentale. La ballerina, sul palco del concerto di Rosalìa, ha fatto una rivelazione che ha infiammato il mondo della cronaca rosa del Bel Paese. La giovane è sempre molto riservata sui suoi affari di cuore. Stavolta ha fatto uno strappo alla regola, raccontando di essersi frequentata con un cantante famoso italiano. Peccato che poi abbia scoperto che lui era fidanzato. Nell’apprendere ciò, ha subito messo fine al flirt.

Giulia Stabile, la rivelazione sul flirt con il cantante noto

Giulia fa parte del corpo di ballo di Rosalìa. Dallo scorso marzo è in tour con l’artista. Nella prima delle due tappe allo Ziggo Dome di Amsterdam, la star ha conversato un po’ con Stabile, chiedendole se avesse un ‘lui’ ad attenderla. A gran sorpresa, la conduttrice di Tu sì que vales, che si dichiara single da quando è finita la love story con Sangiovanni, ha raccontato che di recente ha avuto una relazione. Era iniziata bene, ma poi è arrivata la doccia gelata.

“È più grande di me ed è un cantante”, ha dichiarato Giulia, aggiungendo di aver incontrato il musicista in quanto lui stesso l’ha invitata a un suo concerto a Roma. “Ho pensato: ‘Che bello!’, ero molto felice”, ha aggiunto la danzatrice. E ancora: “È stato davvero molto gentile con me. Mi ha presentato a tutta la sua troupe. Inoltre ha rivelato che il cantante l’ha cercata con lo sguardo per tutto il concerto. Insomma, sembrava proprio una bella situazione. Addirittura la ballerina e l’artista hanno cenato insieme e fatto l’afterparty. “Quella notte abbiamo dormito insieme, ma ‘dormire’ non significa tutto. No, non c’è stato nemmeno un bacio”, ha precisato la ragazza. E poi?

E poi non è finita bene. Giulia ha riferito che, dopo aver conversato con lo stylist del cantante, che l’ha informata di una “ragazza spagnola” vicino al musicista, è venuta a conoscenza di una situazione non proprio limpida. Tuttavia, ha raccontato sempre Stabile, l’artista l’ha rassicurata, convincendola che non aveva in ballo altre storie. Una menzogna. E si sa che le bugie hanno le gambe corte. Vengono cioè a galla in fretta, E così è stato.

“Ho scoperto poi che la storia della ragazza era vera”, ha detto la danzatrice. E non è finita qui perché poi tale cantante ha iniziato una nuova love story con una persona conosciuta dalla stessa Giulia. “Ora sono libera”, ha concluso la ballerina, contenta di essere uscita da un impiccio che stava prendendo una piega non positiva. Ma chi sarebbe il cantante in questione? L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha fatto il nome di Irama. Non resta che attendere eventuali conferme o smentite.