Giulia Stabile ha avuto una storia segreta con l’ex allievo di Amici Kumo, lui racconta tutto

Giulia Stabile di nuovo al centro del gossip. Qualche giorno fa ci si era ficcata da sola, quando aveva rivelato di avere avuto un flirt con un cantante famoso italiano, senza però rendere nota l’identità dell’artista (secondo alcuni si tratterebbe di Irama, ma non sono arrivate conferme in merito). Nelle scorse ore, il nome della ballerina ha fatto nuovamente capolino nella cronaca rosa italiana per via di alcune dichiarazioni rilasciate da un ex allievo di Amici di Maria De Filippi, il ballerino Kumo. Il giovane, ospite nel podcast “BerAlive”, ha raccontato per la prima volta di aver avuto un legame speciale con la collega.

Amici, Kumo fa chiarezza sui rapporti con Isobel e Martina Giovannini

Kumo, all’anagrafe Tiziano Coiro, ha partecipato alla 23esima edizione di Amici, finendo spesso al centro del chiacchiericcio per alcune sue vicende sentimentali. A “BerAlive” ha fatto chiarezza su diverse questioni che l’hanno riguardato personalmente. Innanzitutto ha smentito di avere avuto love story o rapporti ‘speciali’ con Martina Giovannini e Isobel Kinnear.

Sulla prima ha riferito di esserle stato “solo molto legato”. Oggi i rapporti si sono raffreddati. Pare più per colpa di Kumo che della ragazza. Lui stesso lo ha ammesso, affermando di essere “asociale” e di “ghostare” a volte le persone. Per chi non avesse dimestichezza con il neologismo, ghostare significa interrompere bruscamente ogni tipo di comunicazione e contatto con un’altra persona, sparendo nel nulla senza dare spiegazioni.

Su Isobel ha detto di essersi trovato bene in sala. “Ma non c’è mai stato altro”, ha precisato. Chi credeva che ci fosse stato del tenero si è quindi sbagliato.

Le confessioni sul rapporto con Giulia Stabile

Spazio poi alla confessione più ghiotta, quella su Giulia Stabile che, dopo essersi lasciata con Sangiovanni, non ha più avuto relazioni durature. Con Kumo, però, qualcosa c’è stato. “Eravamo molto simili, sembrava di vedermi allo specchio con lei”, ha osservato il danzatore, aggiungendo che quando frequentava la scuola di Amici, con la ballerina, c’era una forte sintonia.

Che qualcosa di particolare fosse scattato tra i due lo avevano inteso anche i telespettatori. C’è quindi stato un flirt? A domanda diretta Kumo ha così replicato: “Sì e no. Ci siamo avvicinati perché passavamo tanto tempo insieme in sala“. Sembra quindi che un flirt ci sia stato. Oggi i due non si sentono più. E stavolta non è stato Kumo a ghostare. Sarebbe stata Stabile. “Lei ghosta me”, ha chiosato il danzatore. Dalla serie: chi la fa l’aspetti.