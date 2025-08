Giulia Stabile, foto insieme e dedica per Holden: flirt o amicizia?

Giulia Stabile, vincitrice della ventesima edizione del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, ha recentemente pubblicato su Instagram una foto mentre si trovava in Sardegna insieme ad un altro ex volto noto del programma. Stiamo parlando nello specifico del cantante Holden, che ha preso parte alla 23esima edizione dello show mariano. I due starebbero trascorrendo insieme del tempo a Porto Cervo. Insieme allo scatto la ballerina ha condiviso anche una dedica per il cantante e qualcuno ha pensato che fra loro possa esserci più di un’amicizia.

In accompagnamento all’immagine, Giulia ha aggiunto anche una didascalia. Nello specifico la vincitrice della ventesima edizione di Amici ha scritto una dedica per Holden, ovvero: “Tvb”. Sono bastate poche lettere per iniziare a far sognare i fan dei due ragazzi, i quali hanno iniziato a sperare in una possibile frequentazione tra i due. E’ tuttavia probabile che tra i due ci sia semplicemente una buona amicizia.

Qualche giorno fa la ballerina ha ricordato la sua esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Ospite nel podcast Mille Pare condotto da Alessia Lanza, Stabile ha anche parlato del suo rapporto con la conduttrice. Nello specifico ha rivelato come inizialmente pensasse di non piacerle. Giulia ha poi evidenziato come Maria tenda sempre ad aiutare chi è in difficoltà ed i ragazzi a crescere, specificando come provino affetto l’una per l’altra.