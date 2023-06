Giulia Stabile e Sangiovanni: svelati i motivi della rottura, fiaba finita

Nelle ultime settimane, la coppia formata dalla ballerina Giulia Stabile ed il cantante Sangiovanni era stata al centro di numerose voci su una presunta rottura. Nessuno dei due era mai uscito allo scoperto, alimentando i gossip sul loro conto. Negli ultimi giorni, tuttavia, durante un’intervista, Giulia Stabile aveva risposto in modo criptico a tutti quei fan preoccupati del possibile esito negativo della storia con il cantante.

Rottura tra Giulia e Sangiovanni: arriva un annuncio sui social

Il profilo Instagram Investigatoresocial, ovvero Alessandro Rosica, avrebbe annunciato la rottura tra Giulia Stabile e Sangiovanni. La motivazione, ha specificato, non sarebbe da ricercarsi in un tradimento, bensì nei progetti totalmente diversi che interesserebbero i singoli. “Ciò che mi stupisce è la loro maturità. Nonostante la loro giovane età, hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti” ha proseguito l’esperto di gossip.

È arrivata una rottura che sembrava essere nell’aria già da diversi mesi. In una recente intervista a Grazia, Giulia Stabile aveva risposto a tutti quei fan preoccupati che potesse lasciarsi con Sangiovanni. “Per me lui è, e resterà per sempre, il primo grande amore” aveva dichiarato la ballerina. Parole criptiche, le sue, che non avevano, di fatto, smentito le ultime voci sulla possibile rottura con il cantante. Al di là di questa dichiarazione, Giulia e Sangiovanni sembrava non si facessero vedere più insieme da diversi mesi.

I commenti degli utenti alla notizia della rottura

Sui social, diversi utenti si sono espressi sulla notizia della rottura. Sono stati pochi i commenti di sorpresa, viste le voci che circolavano sulla coppia. “Sono molto giovani, era inevitabile!” ha scritto un’utente sotto il post di Rosica. “A 20 anni è giusto così” ha commentato un altro. “Non credo che sia uno scandalo” è un altro commento che si può leggere sotto il suddetto post.

Giulia e Sangiovanni sembrerebbero prossimi ad iniziare un nuovo capitolo della loro vita, stavolta da soli. Per Giulia, come rivelato nella recente intervista, si prospetterebbe un viaggio negli Stati Uniti per motivi di studio, coltivando la sua passione per il ballo. Negli ultimi giorni, inoltre, Giulia Stabile si era resa protagonista di una confidenza sui social, dove aveva confessato ai fan di star attraversando un periodo buio, dicendosi stanca di lottare e versare lacrime.

Dopo le recenti parole di Giulia, che non avevano placato le voci sul conto della coppia, ora è arrivata la notizia della loro presunta rottura. Non resta che attendere comunicazioni dai diretti interessati, magari sveleranno altri dettagli sui motivi che avrebbero portato alla suddetta fine della relazione.