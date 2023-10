Giulia Stabile e quel gesto contro Sangiovanni, poi cancella tutto

Si scatena una polemica contro il cantante, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, e una mossa della ballerina non passa inosservata

Giulia Stabile e Sangiovanni non formano più da tempo una coppia. Una rivelazione fatta dall’ex allievo della 21esima edizione di Amici di Maria De Filippi ha generato una polemica sui social network. Pare che si sia unita agli attacchi anche Giulia, la quale però avrebbe poi cancellato il gesto. Facendo il punto della situazione, tra il cantante e la ballerina professionista la relazione è durata circa due anni.

La loro love story ha appassionato moltissimi telespettatori legati al talent show di Canale 5. Entrambi sono volti molto amati del programma e vederli formare una coppia ha aumentato l’entusiasmo. Ma ecco che, dopo varie indiscrezioni, è stato confermato che Sangiovanni e Giulia si sono lasciati. Per i fan è stato facile pensare che chi ha sofferto di più per questa rottura è la Stabile. Infatti, in questi mesi si è spesso parlato del periodo complicato che la giovane ballerina sta attraversando.

Ormai è trascorso molto tempo dalla fine della loro relazione e i fan se ne stanno facendo una ragione. Ma ecco che si è accesa una polemica contro Sangiovanni, quando è uscita una sua intervista per MTV Italia. Qui gli è stato chiesto di raccontare qual è stata la pazzia più grande che ha fatto per amore: “Ho preso un aereo per andare dall’altra parte del mondo. È una pazzia, tanti cash per niente!”.

La sua dichiarazione ha generato la rabbia nei fan di Giulia su X (Twitter). Qui i telespettatori si stanno scatenando contro il cantante di Malibu, in quanto la pazzia di cui ha parlato di sicuro non l’avrà fatta per la Stabile. In particolare, si pensa che lo stesso Sangiovanni abbia cercato di far subito capire che la pazzia in questione non l’avrebbe fatta per la ballerina.

“Praticamente ha fatto capire di essere andato dall’altra parte del mondo per una, facendo capire che non era Giulia. Per lei veniva a Roma solo quando c’erano le partite di calcio o i concerti”, ha scritto qualcuno. Ancora fermi alla loro love story, questi fan non si fermano. Qualcuno ha scritto: “Può essere una ca**ata, ma il messaggio che vuole fare arrivare è che non l’ha certo fatta per Giulia”.

Ed è proprio con questo commento che Giulia avrebbe avuto una reazione pubblica. Infatti, pare sia subito spuntato il like della dolce e simpatica ballerina professionista di Amici. A confermarlo sono alcuni dei suoi fan e uno screenshot condiviso da Il Vicolo dele News in queste ore. Ma proprio in questi minuti è possibile notare che quel like non c’è più.

Probabilmente, per evitare di alimentare ulteriormente le polemiche contro Sangiovanni, la Stabile avrà deciso di eliminare questo suo gesto. Ormai, però, i suoi fan più attenti avevano già preso visione della sua reazione. “Lei ha messo un like per far capire che è rimasta male”, si legge tra i commenti.