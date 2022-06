Giulia Stabile debutta su Netflix, sarà doppiatrice: film e ruolo

Giulia Stabile aggiunge un’altra importante bandierina al suo già ricco curriculum. Dopo aver vinto la ventesima edizione di Amici lo scorso anno e dopo essere stata ospite fissa di Tu sì que vales per creare i contenuti della piattaforma Witty, la ballerina sarà presto anche doppiatrice in un cartone animato.

La notizia è di oggi e arriva direttamente da Netflix. La celebre piattaforma di streaming ha infatti annunciato il cast di doppiatori che presteranno la loro voce ai personaggi del lungometraggio animato Il mostro dei mari.

Giulia Stabile doppiatrice per Netflix: ecco a quale personaggio presterà la voce

La versione italiana del film sarà impreziosita al doppiaggio dai celebri Diego Abatantuono, che presta la voce al Capitano Crow, e Claudio Santamaria, che interpreterà il coraggioso cacciatore di mostri Jacob Holland. Giulia Stabile avrà invece rispetto ai suoi colleghi un ruolo decisamente minore: la ballerina fidanzata di Sangiovanni avrà un piccolo cameo vocale nei panni della giovane Vedetta dell’Inevitabile, la più famosa nave da caccia.

La scelta di assoldare un doppiatore molto noto al pubblico giovane è ormai una tradizione piuttosto consolidata da parte del mercato cinematografico italiano. Tra i personaggi più celebri ad aver accettato ingaggi simili di recente, giusto per fare un esempio, c’è Marco Mengoni, che nel 2019 abbiamo sentito come voce di Simba nel live action de Il Re Leone.

I giovani fan di Giulia Stabile, in ogni caso, faranno meglio ad abbassare le loro aspettative: con “cameo vocale” si parla evidentemente di una manciata di battute, non certo di un ruolo di primo piano.

Il mostro dei mari: la trama e le curiosità del film con la voce di Giulia Stabile

La pellicola è ambientata in un periodo storico i cacciatori di mostri marini sono considerati veri e propri eroi. Fra di loro, il più osannato è di certo il capitano Jacob Holland. Quando la giovane Maisie Brumble s’imbarcherà clandestinamente sulla sua nave leggendaria, l’uomo troverà a sorpresa un’alleata. Insieme i due personaggi intraprenderanno un viaggio epico in acque inesplorate, riuscendo così ad entrare nella storia.

Per poter assistere alla pellicola (il titolo originale è The Sea Beast) sarà necessario attendere il prossimo 7 luglio. Come se la sarà cavata Giulia in veste di doppiatrice? Ai posteri l’ardua sentenza.