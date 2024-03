Giulia Stabile con Sebastian: la ballerina mette le cose in chiaro

E’ da qualche giorno che gira la voce di una presunta relazione tra Giulia Stabile, ex fidanzata del cantante Sangiovanni, e Sebastian Melo Taveira. Qualcuno, addirittura, pensa che quest’ultimo sia stato il motivo della rottura con l’ex. I due si sono conosciuti tra i banchi della scuola di Amici e sono molto legati, tanto che la ballerina pubblica spesso foto sui social insieme al ragazzo. E’ proprio tramite un’immagine condivisa su Instagram che Giulia ha messo le cose in chiaro circa il rapporto che lega lei ed il ballerino.

Sia Giulia che Sebastian sono ormai delle presenze fisse nel talent show Amici di Maria De Filippi. E’ proprio lì che i due si sono conosciuti anni fa. Stabile ha ammesso di aver avuto una cotta per lui prima di fidanzarsi con Sangiovanni, incontrato sempre all’interno della scuola di Amici. Con il ragazzo la relazione è durata anche una volta finito il talent. Tuttavia è noto che i due si siano lasciati già da un po’ di tempo e qualcuno ha pensato che adesso la ballerina abbia una storia con Sebastian. Ad alimentare il gossip sono le continue interazioni tra i due sui social e nella vita reale, che sembrerebbero essersi incrementate nell’ultimo periodo.

Giulia pubblica difatti spesso foto e video che la mostrano in compagnia del ragazzo. E’ proprio tramite un filmato pubblicato nelle sue storie Instagram che la ballerina ha cercato di mettere in chiaro il rapporto che lega lei e Melo Taveira. Nel video si vedono i due abbracciati ed in accompagnamento c’è la didascalia “Fratellone del cuore” con il tag al profilo del ballerino. Tra i due, quindi, ci sarebbe soltanto un rapporto fraterno. In aggiunta Stabile ha scritto anche “Se ci si mette può essere sia il più coccoloso del mondo che il più fastidioso”. Ha poi usato due emoji, un cuoricino ed una faccina infastidita.

Di seguito la storia condivisa dalla ballerina:

E’ quindi chiaro che il rapporto tra i due sia molto profondo. Tuttavia tra Giulia e Sebastian c’è soltanto una profonda amicizia ed il loro rapporto è come quello di un fratello ed una sorella. Nessuna relazione tra i due quindi, ma solo una collaborazione professionale accompagnata da un grande affetto.