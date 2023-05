Giulia Stabile non è riuscita più a trattenersi e ha avuto un lungo sfogo contro un suo hater. La ballerina ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video della sua esibizione di sabato 6 maggio ad Amici sulle note di “Bizcochito” della cantante Rosalia. Il video è stato invaso di complimenti da parte di amici e seguaci della Stabile, da Belen Rodriguez agli altri professionisti del talent show, come Elena D’Amario, Francesca Tocca e tanti altri. Tuttavia, tra i vari elogi, è spuntato anche qualche detrattore. Uno in particolare ha lasciato un commento che non è andato giù alla 20enne, suscitando la sua forte reazione.

“Ma su quali basi ha vinto Giulia? Guarda, è paradossale la differenza tra Isobel o Alessandro che perse contro di lei! Non truccate i voti, che poi escono fuori le cac**e“, ha scritto un utente, riferendosi alla vittoria di Giulia ad Amici 20 contro il ballerino Alessandro Cavallo. Al che, è arrivata la dura risposta dell’italo – catalana:

Signora, ma dopo due anni non riesce proprio ad andare avanti? Amici da allievo dura mesi ed è un trampolino, poi la carriera inizia fuori ed Ale che è sempre stato fortissimo sta facendo bellissimi lavori, dovrebbe bastarle questo no? Non perda tempo a pensare a queste cose la prego, è abbastanza triste e sono sicura che lei ha cose più importanti a cui pensare nella sua vita, le auguro tanta felicità.

C’è da dire che la ballerina non ha tutti i torti. Ai tempi della sua vittoria ad Amici, si era parlato molto di un presunto favoritismo da parte di Maria De Filippi nei suoi confronti, che l’avrebbe agevolata ad aggiudicarsi il primo posto. Tuttavia, come spiegato da lei stessa, la vera carriera di un danzatore inizia fuori e sia lei che il suo “rivale” di Amici hanno intrapreso dei bellissimi percorsi una volta finito il programma.

Alessandro Cavallo, allievo di Lorella Cuccarini durante la 20esima edizione di Amici, è entrato a far parte di una nota compagnia di balletto svizzera, “Béjart Ballet Lausanne”, con la quale si esibisce in diverse parti del mondo. Inoltre, lo scorso febbraio, lo abbiamo potuto vedere a Sanremo, insieme alla sua professoressa, ballando sulle note di “La notte vola” con il cantante Olly. Dunque, è chiaro che perdere Amici non ha assolutamente un valore determinante in quella che sarà poi la carriera di un ballerino.

D’altro canto, Giulia Stabile fa parte del corpo di ballo del programma di Maria De Filippi da ormai due anni, oltre ad essersi esibita su diversi palchi d’Italia. Il suo sogno, come ha più volte ribadito, è quello di poter ballare per la sua idola, la cantante spagnola Rosalìa. E, questo sogno potrebbe presto diventare realtà, dato che l’artista ha iniziato a seguirla recentemente su Instagram. Insomma, dopo oltre due anni bisognerebbe andare avanti e smetterla di fare comparazioni fuori luogo tra questi giovani talenti.