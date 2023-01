Giulia Stabile, intervista da pugno nello stomaco a Verissimo. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, oggi tra i professionisti del talent show nonché co-conduttrice di Tu si que vales, ha raccontato alcuni agghiaccianti dettagli del bullismo subito a scuola. Una narrazione da pelle d’oca visto che ha tirato di mezzo coloro che il bullismo dovrebbero mitigarlo e combatterlo anziché fomentarlo, vale a dire i professori. La danzatrice ha invece reso una versione ben differente, attaccando a viso aperto alcuni docenti avuti.

“Tu si que vales è una big family, Belen, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara sono meravigliosi”, ha esordito, ricordando il bellissimo legame instaurato con gli altri volti del popolare programma orchestrato da Maria De Filippi. Oggi Giulia vive un momento d’oro sotto tutti i punti di vista. Con il compagno Sangiovanni l’amore viaggia a gonfie vele, professionalmente sta raggiungendo grandi traguardi. A proposito del suo ruolo da professionista ad Amici ha dichiarato: “Non riesco ancora a realizzare che sono diventata una ballerina professionista di Amici. Ho più consapevolezza e sono più matura rispetto a quando ero allieva, ma la paura del palco ce l’ho sempre“.

Si arriva ai momenti no vissuti nella pre adolescenza e nell’adolescenza. La Stabile ha raccontato di essere stata bullizzata sia per le sue scelte di vita sia per la sua contagiosa risata. “Tutti hanno insicurezze, quella bambina adesso mi dice: “Guarda che bellina anche quando eri prima””, ha sottolineato, passando poi a ricordare il periodo più buio della sua esistenza. La risata che oggi è un suo apprezzato marchio di fabbrica le ha causato risa e scherni in passato.

“Ho provato a modificare la risata, cercavo di modificarla. Non è facile quando ti viene spontanea. Ad Amici e dopo, in tanti mi hanno detto che bella risata, è stato pazzesco, che bello”, ha narrato per poi planare sul bullismo, rilasciando esternazioni sorprendenti. Per un periodo della sua vita non ha voluto nemmeno passare innanzi alla scuola media frequentata per via dell’incubo vissuto tra le mura dell’istituto.

“Alcuni insegnanti lavorano ancora lì e non li volevo incontrare. Mi sono trovata malissimo, sono stata sia messa da parte che insultata sia da compagni e pure insegnanti alle medie, al liceo invece tutto bene. Piano piano mi sono ripresa”, ha spiegato. E ancora: “Tante volte i prof mi dicevano di scegliere tra scuola e danza, come la prof di francese che poi mi tirava in giro davanti alla classe e la cosa andava ad alimentare anche altri scherni“. La padrona di casa di Verissimo, Silvia Toffanin, è rimasta esterrefatta da quanto udito. La Stabile ha quindi fornito altri elementi sulla situazione che l’ha ferita.

“Le uniche prof inclusive erano quelle che la classe odiava. Venivo presa di mira sia da prof e compagni, così non sono stata aiutata ad accettare le mie difficoltà. Un incubo, ai miei genitori dicevo e non dicevo, a volte ne parlavo con mamma e piangeva con me”, ha rivelato la danzatrice che oggi sorride, essendo riuscita a lasciarsi brillantemente alle spalle i soprusi subiti.

Sui social parecchi telespettatori che hanno seguito l’intervista hanno espresso vicinanza e sostegno virtuale alla ballerina, affermando che è un esempio di dolcezza, educazione e tenacia per molti ragazzi. Diversi anche coloro che hanno ritenuto le sue dichiarazioni preziose per quei giovani, troppi, che ancora oggi devono affrontare lo spettro del bullismo.