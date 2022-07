Giulia Stabile a ruota libera: “Torno in tv, proposte dai miei idoli”

La vittoria nel corso della ventesima edizione di Amici ha reso Giulia Stabile uno dei volti più amati del piccolo schermo, soprattutto dopo che Maria De Filippi l’ha accolta sotto la sua ala. In seguito al successo riscontrato a Tu si que vales, si è cimentata anche come conduttrice del format per Witty Tv Intervista Stabile. Per la giovane ballerina si sono inoltre aperte le porte del doppiaggio, per il film d’animazione targato Netflix Il mostro dei mari, diretto dal Premio Oscar Chris Williams.

Insomma, un periodo di cambiamenti ma anche di grandi sorprese per la 20enne, che di recente si è raccontata a Ilfattoquotidiano.it. Sulle pagine del magazine, l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha svelato le ragioni che l’hanno spinta ad accettare il compito di doppiare la Vedetta dell’Inevitabile. Un personaggio che, per sua stessa ammissione, “non mi rappresenta moltissimo perché, come vedete nel film, lei è una molto tosta e determinata sicura di sé“.

A domanda diretta, infatti, Giulia Stabile ha replicato: “Voglio riempire il mio bagaglio personale e lavorativo il più possibile. Di base sono molto curiosa di tutto quello che mi circonda. Prestare la mia voce ad un film animato è sempre stata una di quelle cose che avrei voluto fare.”

Giulia Stabile si sbilancia sul suo futuro in televisione

Per la giovane ballerina, tuttavia, l’esperienza non sembra essersi rivelata particolarmente fortunata, almeno all’inizio. Nel corso dell’intervista, infatti, Giulia Stabile ha confessato di non averla intrapresa nel migliore dei modi, tanto da rivelare: “L’ho affrontata vergognosamente (ride ndr). Mi sono comunque tanto divertita!” Insieme a lei, il cast de Il mostro dei mari vede anche Diego Abatantuono, che ha prestato la voce al Capitano Crow, e Claudio Santamaria, ovvero Jacob Holland, il cacciatore di mostri.

Oltre a ripercorrere la sua recente digressione nel mondo del doppiaggio, la ballerina ha parlato anche del suo futuro professionale. Seguitissima sui social, come è evidente dal profilo Instagram che vanta oltre 1.6 milioni di follower, la ventenne è molto amata dal pubblico, che dunque vorrebbe rivederla nuovamente sul piccolo schermo. A tal proposito, senza potersi sbilanciare più di tanto, Giulia Stabile ha annunciato nuovi progetti che la vedranno coinvolta in televisione. La giovane ballerina ha difatti precisato:

“Mi vedrete sicuramente in tv e ci sono tante altre novità molto carine che per ora non posso svelare. – aggiungendo poco più avanti – Diciamo che idoli del passato e del presente, soprattutto, mi hanno fatto delle proposte di cui sono molto felice.”

Nonostante la sua presenza nella nuova edizione di Tu si que vales sia stata messa in dubbio, per la giovane si sono aperte dunque aperte nuove opportunità. A queste si aggiungerebbe, inoltre, la riconferma nel cast della ventiduesima edizione di Amici, in veste di professionista.