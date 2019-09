Giulia Salemi a 360 gradi: Venezia, le critiche e la “trasformazione”

Giulia Salemi a 360 gradi. L’influencer si confessa: Venezia, le critiche e la “trasformazione”

Giulia Salemi è sbarcata ieri in laguna ed ha sfilato sul celebre red carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Per lei, come di consueto, pioggia di foto e pioggia di reazioni social. Eh sì, perché l’ex di Francesco Monte è una delle influencer più amate e seguite del Belpaese. Una che con i suoi seguaci Instagram ha un’empatia che pochi altri riescono ad avere con i rispettivi fan. Certo in rete non mancano nemmeno critiche e offese. È il lato oscuro dei social bellezza. Ma col tempo, la Salemi ha imparato ad affrontare con calma ‘zen’ anche i biasimi e le sciocchezze gratuite degli hater. Un processo di maturazione e trasformazione “da bruco a farfalla” che lei stessa ha descritto poco fa, in un lungo post pubblicato sui suoi profili.

“Sono una ragazza con l’animo da Peter Pan che piano piano sta diventando donna”

“È stata un’esperienza stupenda, questo è un breve riassunto del red carpet di ieri ed è esattamente come sognavo di tornare su quel tappeto rosso” esordisce la Salemi, presentando il video che ha postato su Instagram. Largo poi alle riflessioni, alla persona che sta diventando, cioè “una nuova Giulia, più matura, cosciente e responsabile. Una ragazza con l’animo da Peter Pan che piano piano sta diventando donna, o meglio, come mi disse una persona, è iniziata la trasformazione da bruco a farfalla”. Maturazione quindi, altrimenti detto miglioramento tramite gli insegnamenti che la vita offre: “Ho imparato negli anni ad accettare critiche e offese gratuite, apprezzo quelle costruttive ma non c’è niente che mi renda più felice di voi che mi sostenete e mi dite che vi siete ricredute su di me”.

Giulia e l’empatia con i fan

“Avete imparato – ha proseguito Giulia nei ringraziamenti ai fan – a conoscermi ed apprezzarmi per quella che sono realmente e non per le etichette legate ad un vestito e oggi, fiere di me, mi spronate ogni giorno a fare meglio sul lavoro, nella vita e come essere umano . Voi oggi siete la mia grande forza. Girl power da sempre e per sempre e voi ne siete l’esempio vivente “. La Salemi ha quindi dato appuntamento ai fan in serata, dove sfoggerà un nuovo look.