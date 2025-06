Giulia Salemi torna al Grande Fratello? Cosa sta succedendo dietro le quinte

Giulia Salemi, dopo le due partecipazioni nella casa del Grande Fratello, qualche anno fa è stata scelta per occuparsi della parte “digitale” del programma. Infatti, con il suo tablet, esprimeva quello che era il parere del pubblico. Dopo una edizione in cui Giulia è stata molto apprezzata dai telespettatori, alla fine è stata sostituita per le edizioni successive da Rebecca Staffelli. Oramai Rebecca sembrava essere diventata una presenza fissa, proprio per questo motivo nessuno pensava che si sarebbe tornato a parlare di Giulia. Invece, nelle ultime settimane, è saltata fuori la voce che la Salemi potrebbe tornare. Amedeo Venza, dopo settimane di dubbi, ha deciso di chiarire tutto: almeno secondo quanto dice lui, i dirigenti della Mediaset avrebbero sì, pensato alla Salemi per poi cambiare idea.

Comunque sia, non è ancora certo che ci sarà Rebecca Staffelli. L’indecisione infatti non è tra loro due, semplicemente la Mediaset sta cercando di capire se dare un nuovo volto a questa parte della trasmissione, dunque non è affatto sicuro che la loro scelta ricadrà per la terza volta di fila sulla Staffelli.

Noi attendiamo di sapere se tornerà al Grande Fratello. La “bastarda col tablet” deve tornare a colpire!#prelemi#giuliasalemi pic.twitter.com/0wnCyHfkNj — Francesco Giulia Elisabetta Musk, Conte di Wordle (@wordle_serie_a) June 19, 2025

Grande Fratello: il programma avrà un nuovo volto?

Anche se manca qualche mese all’inizio di questa nuova edizione del Grande Fratello, sappiamo già che a condurlo sarà ancora una volta Alfonso Signorini. Anche se il pubblico non è convinto del suo ruolo, ogni anno riesce a mettere insieme cast di concorrenti che conquista i telespettatori italiani. Tra coppie, amicizie e antipatie, finiscono puntualmente per prolungare il programma fino a marzo e ad aprile, cosa che non succede mai con le altre trasmissioni che invece vengono accorciate o cancellate.

Per quanto riguarda gli opinionisti, non si sa ancora nulla. Tutti sono pronti a scommettere che non rivedremo Beatrice Luzzi, dal momento in cui lo scorso anno l’abbiamo vista molte volte discutere con Signorini. Anche se va detto che di recente, ospite su Rai Uno dalla Balivo, ha speso solo belle parole per il conduttore della trasmissione. Per quanto riguarda Cesara Buonamici, invece, non è da escludere che la vedremo per la terza volta di fila.