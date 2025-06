Beatrice Luzzi ai ferri corti con Alfonso Signorini? Lei vuota il sacco a La Volta Buona

Beatrice Luzzi, dopo essere stata una delle concorrenti più amate del Grande Fratello, lo scorso settembre si è ritrovata ad occupare la sedia da opinionista di questa trasmissione così tanto seguita. Nel corso di questi sette lunghi mesi, abbiamo visto il suo rapporto con Alfonso Signorini trasformarsi: da che sembravano andare d’amore e d’accordo, sono arrivati al punto di discutere praticamente in ogni puntata. Per questo in molti si sono convinti del fatto che Signorini non l’avrebbe mai più scelta per questo ruolo. Eppure oggi la Luzzi, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, ha speso solo belle parole per il conduttore del reality: “Con me è stato molto empatico, poi delle volte pure tagliente… lui è a 360 gradi. E’ un uomo di intrattenimento a tutto tondo. Io volevo pure sposarlo, ma lui non ha voluto…”

Beatrice ha espresso tutta la sua gratitudine nei confronti di Alfonso per averla scelta per questo ruolo, ha dichiarato che sono stati una bella squadra loro tre, anche se nel gioco delle foto da tritare, lei non ci ha pensato due volte a scegliere Cesara Buonamici, con cui ha avuto un rapporto davvero controverso.

beatrice luzzi palesemente è già stata liquidata e se ne sta fregando altamente del regolamento, della produzione e di alfonso signorini. continua così amore, noi siamo con te — giulia🌙 (@SACC3NTE) March 17, 2025

Beatrice Luzzi, durante la sua partecipazione al Grande Fratello sia come concorrente che come opinionista, ha sempre espresso un affetto quasi ai limiti del sentimentale per Signorini. Anche in questa occasione dalla Balivo ci ha tenuto a precisare che lo avrebbe sposato se solo Alfonso non avesse avuto altri gusti, ma sono dichiarazioni che per molti si scontrano un po’ con quello che abbiamo visto per sette mesi. Costantemente lei e Alfonso si sono ritrovati a discutere per i punti di vista diversi che avevano riguardo determinate dinamiche della scorsa edizione.

Quello che ha detto però fa capire che i due hanno deciso di mettersi alle spalle le divergenze riguardo alcune dinamiche nate al Grande Fratello. Oramai questa edizione è terminata ed è giusto dimenticare quello che è accaduto per preservare un rapporto nato oramai diversi anni fa.