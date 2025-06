Grande Fratello, clamoroso ritorno di Ilary Blasi. L’indiscrezione

Siete pronti per un ritorno senza precedenti di Ilary Blasi in televisione? Altro che The Couple, la conduttrice romana sarebbe stata contattata da Alfonso Signorini per un incarico molto importante. Dopo anni, potrebbe tornare al Grande Fratello.

Ilary Blasi prossimamente al Grande Fratello: l’indiscrezione

Il presunto ritorno di Ilary Blasi al Grande Fratello sta facendo molto discutere e la notizia è diventata virale. Tuttavia, almeno per il momento, si tratta di un’indiscrezione lanciata sui social dall’esperto di gossip Amedeo Venza, secondo cui Alfonso Signorini avrebbe contattato la collega per proporle il ruolo di opinionista.

Ritorno alle origini

Qualora l’indiscrezione venisse confermata, per Ilary Blasi si tratterrebbe di un ritorno alle origini. Infatti, molti la ricordano nel ruolo di opinionista del Grande Fratello, dal 2008 al 2012. Successivamente, nel 2016, è diventata la conduttrice del reality per poi lasciare il compito al collega Alfonso Signorini.

Mentre si attendono ulteriori dettagli in merito, il pubblico non sta più nella pelle. Si sa, l’ex moglie di Francesco Totti è molto amata dagli italiani che adorano vederla in televisione.

Il successo di Ilary Blasi

Classe 1981, di origine romana, Ilary Blasi si è fatta conoscere dal pubblico italiano come valletta, insieme alle colleghe Silvia Toffanin e Alessia Mancini. Il trio faceva parte della squadra di Passaparola con la conduzione di Gerry Scotti. Erano gli anni 2000, ed è proprio in quel periodo che la showgirl conquistò il cuore di Francesco Totti. I due si conobbero e poco dopo uscirono allo scoperto come fidanzati, diventando una delle coppie più amate dagli italiani.

Da allora, Ilary Blasi ha fatta di strada: da Le Iene al Grande Fratello e poi ancora Isola dei Famosi e infine The Couple. La presentatrice romana ha saputo cogliere ogni occasione e si è distinta durante il suo percorso, lasciando un segno indelebile nel panorama televisivo.

Negli ultimi anni ha vissuto momenti particolarmente difficili nella sua sfera privata, che l’hanno messa a dura prova. La separazione dopo venti anni da Francesco Totti l’ha fatta molto soffrire ma anche in un contesto di dolore ha saputo trovare il bello, facendo emergere la sua parte più sensibile, solare e intraprendente.

Lo ha dimostrato nel suo docufilm Unica, che non solo ha ottenuto un successo strepitoso ma ha mostrato ancora di più la vera essenza della conduttrice romana: senza peli sulla lingua, una persona diretta e senza filtri che ha fatto della sua passione un vero e proprio lavoro e ha fatto capire a chi non le dava fiducia che lei è Ilary Blasi anche senza Francesco Totti.