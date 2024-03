Giulia Salemi torna a parlare del GF: il messaggio per Signorini

A pochi minuti dall’inizio della finale del Grande Fratello, c’è stato un noto ex volto del programma che ha voluto mandare un messaggio di auguri ad Alfonso Signorini e a tutto lo staff del reality. Di chi si tratta? Di Giulia Salemi, l’influencer che non solo è stata per ben due volte concorrente, ma ha anche condotto due anni fa il GF Vip Party, per poi diventare l’opinionista social durante la scorsa edizione. Tuttavia, a causa del cambio di linea editoriale attuato da Pier Silvio Berlusconi, la Salemi è stata poi fatta fuori.

Dopo le polemiche sorte lo scorso anno, l’amministratore delegato della Mediaset non ha voluto nessun personaggio dei social (tra influencer e content creator) nella trasmissione, portando quindi alla sostituzione della conduttrice italo – persiana con Rebecca Staffelli. Dunque, durante tutti questi mesi, è stata la speaker radiofonica ad occuparsi della parte social del reality, mentre la Salemi si è dedicata ad altri lavori, tra cui la conduzione di Ex on the beach su Paramount insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli.

Non è un segreto, però, che Giulia avrebbe voluto continuare con il suo ruolo nel programma. Il Grande Fratello è da sempre uno dei suoi show preferiti e, dopo tempo, era riuscita finalmente a conquistare un ruolo fisso e importante all’interno del reality. Ebbene, a distanza di mesi, la Salemi ha continuato a seguire da lontano la trasmissione e, in occasione della finale, ha voluto scrivere un pensiero dedicato a tutti coloro che lavorano al Grande Fratello e soprattutto al conduttore Alfonso Signorini. Ecco cos’ha scritto:

Sono stata spettatrice, dopo tre anni di impegno, di quello che reputo il programma più divertente e leggero del panorama televisivo Italiano. Silenziosa ma sempre presente perché la riconoscenza per me è una forma di rispetto ed educazione. Sono felice per tutta la squadra, ma in particolar modo per Alfonso che anche quest’anno è riuscito a portare a casa il risultato in un’edizione sulla carta difficilissima. Stasera la finale ed io sarò lì a tifare per il programma. In bocca al lupo a tutti.

Giulia Salemi: i fan chiedono un suo ritorno al GF

Un saluto inaspettato, che mostra la grande riconoscenza che la Salemi nutre nei confronti di Alfonso e del programma che le ha cambiato la vita sia dal punto di vista lavorativo che personale, dato che proprio nella Casa più spiata d’Italia ha conosciuto Pierpaolo Pretelli, suo compagno da ormai tre anni. Il messaggio dell’influencer ha fatto sognare i fan, che sperano trepidanti un suo ritorno. Difatti, Rebecca Staffelli non ha convinto molto nel ruolo di opinionista social e sono in tanti a voler rivedere Giulia seduta in quella poltrona. La Salemi tornerà al Grande Fratello il prossimo anno? Chissà…