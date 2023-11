GF, Giulia Salemi lasciata a casa: “Ora dico la verità, che male!”

Giulia Salemi non riconfermata nel ruolo di esperta e opinionista social al Grande Fratello. La notizia, arrivata in piena estate, è stata un fulmine a ciel sereno per due motivi: il primo è che le indiscrezioni volevano l’influencer salda sulla poltrona del reality, il secondo è che quel ruolo lo aveva ricoperto in modo puntuale, venendo apprezzata dal pubblico e dal gruppo di lavoro del programma. Insomma, non sembravano esserci motivi per un suo allontanamento. E invece Pier Silvio Berlusconi ha optato per fare tabula rasa, eccezion fatta per Alfonso Signorini che è rimasto alla conduzione dello show. A distanza di mesi, per la prima volta, la Salemi, nel corso di un’intervista rilasciata a Chi Magazine, ha ammesso che la scelta dell’azienda di Cologno Monzese l’ha gettata nello sconforto.

“Devo dire che mi è dispiaciuto molto, e lo dico qui per la prima volta – ha spiegato Giulia -. Era un contesto che mi piaceva, dove mi sentivo a mio agio. Alfonso Signorini, che ringrazierò sempre, mi ha fatto crescere, dandomi sempre il giusto spazio. Era l’inizio di qualcosa di bello che quest’anno avremmo potuto far crescere ancora, ma capisco e rispetto le scelte dell’editore, che ha voluto dare un taglio netto col passato”.

La Salemi ha poi intrapreso un nuovo progetto televisivo. Assieme al compagno Pierpaolo Pretelli, con il quale sta vivendo un momento non semplice a livello sentimentale, ha ricevuto il timone del programma Ex on the Beach: “Ci siamo presi tempo per dedicarci ad altri progetti, come Ex on the Beach Italia e altre cose sulle quali stiamo lavorando. Quindi siamo concentrati su queste nuove avventure”.

Rebecca Staffelli non ‘graffia’ al GF

Come poc’anzi accennato, è la prima volta che l’influencer ammette di essere stata lasciata a casa da Mediaset. Quando emerse la notizia parlò in generale di un percorso che si era concluso, senza specificare che fu l’editore ad avere scelto di fare a meno di lei. Ora arriva la verità ‘cinica’. D’altra parte è pur vero che, quest’estate, si capì rapidamente che la decisione di non averla più al Grande Fratello non fosse dipesa da lei ma dai piani alti di Cologno Monzese che optò per sostituirla con Rebecca Staffelli.

La figlia dell’inviato storico di Striscia la Notizia come se la sta cavando? A onor del vero, non benissimo. Spesso è evanescente e difficilmente lascia i ‘graffi’ di cui il reality necessita. Non si fa peccato a dire che il ruolo, almeno fino ad ora, è stato decisamente meglio interpretato dalla Salemi. Anche per questo, forse, l’amarezza è ancor più intensa. Inutile però rimuginare sul passato, meglio guardare avanti progettando il futuro.