Giulia Salemi e Pretelli ammettono la crisi: “Ci sono mancanze”

Mercoledì 22 novembre torna Ex on the Beach Italia, prodotto da Freemantle e MTV Entertainment. Al timone ci sono Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, amatissimi dal pubblico. La coppia di conduttori è stata intervistata da Chi Magazine e, oltre ad offrire qualche dettaglio in più sul programma in partenza, i due hanno parlato della loro relazione e delle recenti voci di crisi.

Pretelli e Giulia Salemi: le voci di una crisi, parla la coppia

Partendo dalla questione voci, stando a queste ultime, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sarebbero lasciati. La neo conduttrice di Ex on the Beach ha fatto chiarezza a riguardo, spiegando anche da dove sono partite queste voci: “Le voci sono iniziate perché un nostro caro amico, in maniera bonaria, ha dato un’interpretazione personale di alcune confidenze che gli abbiamo fatto. Poi è chiaro che, se queste cose vengono riportate per sbaglio a chi di mestiere vive di news, diventano di tutti“. Pierpaolo ha quindi aggiunto: “Siamo amanti e ci vogliamo un bene infinito, ma saremmo ipocriti se non ammettessimo che, nel nostro rapporto, non ci siano mancanze, da una parte e dall’altra, che ci fanno avere dei dubbi“. Giulia ha poi affermato: “Dubbi e mancanze che teniamo per noi“.

Giulia Salemi è poi entrata nel dettaglio in merito al legame con Pierpaolo Pretelli: stando alle parole della conduttrice, i due stanno analizzando in modo razionale il loro rapporto, riflettendo su ciò che li fa stare bene e ciò che, invece, li fa soffrire: “Ci stiamo interrogando su quanto siamo condizionati dal pensiero che gli altri hanno di noi e quanto, a volte, non ci sentiamo liberi perché temiamo di essere giudicati. Non parlo di quelli che, per vivere, devono scrivere o parlare dei momenti difficili degli altri, ma delle persone che ci vogliono bene davvero“.

Giulia ha poi proseguito, facendo chiarezza sul legame tra lei e Pierpaolo: “Non ci sono tensioni, non c’è gelosia, non c’è invidia. Ci fidiamo ciecamente l’una dell’altro, e ci vogliamo talmente bene che la gioia di una è la gioia dell’altro, e la delusione di una è la delusione dell’altro“.

La leggerezza di Pierpaolo e la serietà di Giulia

Parlando di Giulia Salemi, Pierpaolo ha poi rivelato come la fidanzata gli abbia insegnato molto per quanto riguarda il muoversi nel mondo dello spettacolo, che lei conosce meglio di lui. Dal canto suo, Pierpaolo ha trasmesso a Giulia la sua leggerezza, ben accolta da Salemi che, come ha spiegato lei stessa, tende a prendere tutto molto sul serio e ad essere perfezionista, oltre che un po’ insicura.

Ex on the Beach Italia, quinta edizione: i dettagli

La quinta edizione di Ex on the Beach Italia si prepara a tornare su Paramount + e, successivamente, su MTV (canale 131 di Sky) e su Now. All’interno del reality, quattro ragazzi e quattro ragazze vengono mandati in Colombia per una vacanza da sogno. Successivamente vengono fatti sbarcare, uno al giorno, i loro ex fidanzati. Lo show di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrà contare sulla sigla con ritmi caraibici di Cristiano Malgioglio (Amami, prendimi, lasciami). Ci sarà, inoltre, il miniformat Ex on the Beach Italia IPants Reaction, con lo youtuber Tony Ipants che commenterà il tutto in esclusiva sul canale Youtube di MTV Italia.