Giulia Salemi su Zorzi: “Ho capito dove ho sbagliato”, il rapporto oggi

Giulia Salemi e Tommaso Zorzi hanno fatto pace o ancora no? Il pubblico del Grande Fratello Vip attende notizie, ma per il momento pare non sia ancora arrivata la pace. O meglio, non si sono ancora riavvicinati, perché la pace in effetti c’è stata. Tommaso ha invitato Giulia nella prima puntata del suo programma online Il Punto Z e ne ha approfittato per tenderle la mano. In quella occasione infatti si sono punzecchiati sulla loro amicizia, ma si sono anche promessi che si sarebbero sentiti e avrebbero chiarito. O meglio, Giulia ha detto di essere in attesa di una telefonata da parte di Tommaso e lui l’ha rassicurata: la telefonata sarebbe arrivata.

È passato quasi un mese da quella promessa, ma le cose pare stiano procedendo con molta calma. Dopotutto nella Casa del GF Vip hanno avuto dei forti scontri. La convivenza ha portato a galla dei vecchi attriti che nella vita reale, magari non frequentandosi assiduamente, erano rimasti irrisolti. Ma nonostante ciò, era sotto gli occhi di tutti che l’uno tenesse all’altra e che c’è dell’affetto tra loro. Proprio in nome di quell’affetto Giulia e Tommaso sono pronti a ricostruire il rapporto, ma con calma.

Intervistata da ComingSoon, Giulia ha parlato del rapporto con Tommaso Zorzi oggi. In modo un po’ inaspettato, l’influencer ha anche ammesso di aver capito gli errori commessi:

“Stiamo provando a chiarire, piano piano, prendendoci il tempo necessario. Ho capito dove ho sbagliato con lui, ma gli voglio bene tanto che quando mi ha invitata alla prima puntata del suo programma ci sono andata senza pensarci!”

Giulia ha aggiunto di essere molto felice del successo che sta avendo Tommaso dopo il GF Vip, non ha perso la stima che ha di lui e crede fortemente che meriti tutto ciò che gli sta succedendo. E poi spera che Zorzi possa fare da apripista per tutti gli influencer che sognano di lavorare in tv dopo l’esperienza sui social. Un po’ come sta accadendo anche a lei, visto che anche lei è al timone di un programma online su Mediaset Play: Salotto Salemi, in cui ha ospitato anche la sorella di Tommaso. Tutto lascia pensare che prima o poi tornerà il sereno nel loro rapporto: ricostruiranno piano piano ciò che si è rotto nella Casa.