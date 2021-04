Salotto Salemi, Gaia Zorzi a ruota libera: aneddoti, curiosità e le scuse a Giulia

Gaia Zorzi è stata ospite della terza puntata di Salotto Salemi, il nuovo programma targato Mediaset Play e condotto dalla nota influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi. Sebbene non ami molto apparire in tv, la sorella di Tommaso Zorzi, si è messa in gioco e tra una pennellata e l’altra, si è raccontata a cuore aperto.

A differenza del fratello più grande, Gaia ha dovuto faticare di più per ottenere dei buoni risultati scolastici. La 22enne ha rivelato inoltre che uno dei suoi punti deboli quando era un’adolescente era la disciplina. Quasi ogni anno collezionava più di una sospensione.

Gaia è molto riconoscente a mamma Armanda, che nei periodi più turbolenti della sua vita le ha tenuto testa come ha potuto. Ad ogni punizione la signora Frassinetti toglieva a Gaia l’utilizzo di qualche cosa. Dopo l’ennesima punizione, ormai nella stanza della ragazza non c’era più niente da sequestrare, quindi la mamma le vietò di indossare gli orecchini.

Sebbene più piccola di Tommaso, Gaia ha sempre avuto un forte senso di protezione nei confronti del fratello. Quando lo prendevano in giro, lei era sempre pronta ad intervenire. Una diversità caratteriale che si evidenzia anche nella sfera amorosa.

Gaia è oggi felicemente innamorata e fidanzata da tre anni con un ragazzo con cui vive a Bruxelles (dove spera di poter trovare lavoro ndr). Mentre il fratello maggiore è sempre alla ricerca dell’amore, ma spesso si imbatte in storie infelici.

Come ha rivelato in esclusiva a Giulia Salemi, la vita amorosa di Gaia ha visto anche una pagina triste, ovvero quando è stata tradita dal suo fidanzato: “Eravamo in vacanza a Mykonos e mentre ci facevano le coccole in spiaggia, qualcuno ruba i pantaloni del mio fidanzato, dove c’era il suo telefono“.

Grazie ad una applicazione che rintraccia la posizione dei telefonini, la Zorzi ha potuto scoprire il tradimento del suo fidanzato dell’epoca con la sua migliore amica. Prima della conclusione della terza puntata di Salotto Salemi, Gaia ha voluto fare le sue scuse a Giulia, dicendo: “Mi dispiace averti giudicata“. Scuse accettate da parte dell’influencer, che dichiara di essere molto contenta di aver incontrata “l’altra Zorzi, non più la sorella di Tommaso, ma Gaia Zorzi“.