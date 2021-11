Giulia Salemi su Sky, nuovo programma: quando e quale show condurrà

La carriera televisiva di Giulia Salemi è in picchiata. Non si fermano le opportunità che vedono protagonista la 28enne, attuale conduttrice del “GF Vip Party” su Mediaset Play insieme a Gaia Zorzi, sorella di Tommaso. Ecco cosa riserva il futuro, per ora davvero roseo, per la fidanzata di Pierpaolo Pretelli che, secondo le indiscrezioni, si appresta a debuttare in radio e a condurre un nuovo programma.

La carriera dell’influencer originaria di Piacenza è iniziata nel 2012 a “Veline”. Da quel momento, dopo essere stata concorrente di “Miss Italia”, una lunga gavetta l’ha portata oggi a essere uno dei volti emergenti più richiesti e amati dal pubblico. La popolarità ha raggiunto la 28enne dopo la sua partecipazione alla terza e alla quinta edizione del GF Vip.

Secondo “Chi” la Salemi sarebbe in procinto di iniziare una nuova avventura televisiva, questa volta su Sky. Il settimanale ha lanciato l’indiscrezione che la vedrebbe conduttrice di un nuovo programma, “Artisti di Panettone”, che andrà in onda prima su Sky Uno e poi su Tv8. Ma c’è dell’altro: secondo il settimanale l’ex gieffina starebbe pure per debuttare in radio. Ciò sarebbe previsto per gennaio 2022.

Giulia Salemi e il suo momento d’oro

La vita lavorativa e privata della 28enne sembra andare a gonfie vele. La Salemi si sta finalmente affermando come personaggio televisivo, dopo l’esperienza come presentatrice di “Disconnessi On The Road” e come opinionista a “L’Isola dei Famosi 15”. La sua avventura come conduttrice del “GF Vip Party” sta riscuotendo tantissimo successo soprattutto tra i giovani che, ad ogni messa in onda, intasano i social commentando insieme a lei e alla Zorzi le vicende del GF Vip. Inoltre, a quanto pare, i telespettatori la vedranno presto come partecipante del nuovo programma condotto da Nicola Savino “Back to school”.

Per quanto riguarda l’amore la Salemi si mostra felicissima accanto all’ex velino di “Striscia la Notizia” Pierpaolo Pretelli, conosciuto tra le mura della Casa più spiata d’Italia, formando la coppia affettuosamente chiamata dai numerosissimi fan “Prelemi”. I due si sono messi insieme nel dicembre del 2020. Anche per il 31enne ci sono succose novità in vista. Pretelli è attualmente impegnato a “Tale e Quale Show” e proprio di recente Mara Venier ha annunciato a sorpresa di volerlo al suo fianco a “Domenica In” come ospite fisso.