Giulia Salemi su Pretelli: “Crisi, la mia verità: periodi di lontananza”

Tempo di bilanci per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che il 2 marzo hanno festeggiato 3 anni d’amore. La coppia, in occasione di questa data, ha deciso di fare un video pubblicato su TikTok e di tirare le somme del rapporto, evidenziando che non tutto è stato rosa e fiori. Infatti è stato ammesso che ci sono stati dei momenti difficili, segnati anche da allontanamenti temporanei. Nonostante ciò la relazione ha resistito e si è via via fortificata.

In realtà i cosiddetti ‘Prelemi’ festeggiano ‘ufficialmente’ il loro anniversario il 26 dicembre, giorno in cui, nel 2020, nella Casa del Grande Fratello Vip si diedero il primo appassionato bacio. L’influencer italo iraniana però considera anche il 2 marzo una data cruciale. Motivo? Trattasi del giorno in cui ha riabbracciato Pretelli fuori dal programma Mediaset, di fatto avviando con lui la love story privatamente. La questione è stata spiegata dalla diretta interessata:

“Io volevo tenere il 2 marzo, il giorno in cui Pier è uscito dalla Casa. Dentro il GF non ce lo dicevamo (di essere innamorati, ndr, volevo che lo dicesse lui, ma lui non lo faceva”.

La Salemi ha ricordato il momento esatto in cui l’ex velino di Striscia la Notizia la vide fuori dal reality:

“La prima cosa che fece Pier appena arrivò in studio, mi guardò e mi si spezzò il cuore. Lui mi vide che me ne stavo andando e mi bloccò perché non mi sembrava vero che il mio grande amore fosse uscito e fosse tutto per me, tutto quello che era successo non era solo una bolla, ma sarebbe diventato anche la realtà del mio quotidiano”.

Da allora è cominciata a tutti gli effetti la relazione sentimentale che ha vissuto alti e bassi, “come succede nella vita di tutti quanti e di tutti i giorni”, ha precisato la Salemi. Spazio quindi ai periodi di difficoltà. L’influencer ha ammesso che ci sono stati giorni di allontanamento, in cui la love story ha vacillato parecchio. Dall’altro lato ha voluto rimarcare che anche nei periodi più bui, nella coppia, mai è venuto a mancare il rispetto. Inoltre ha sottolineato, evidentemente riferendosi ad alcuni suoi colleghi che lavano i panni sporchi nelle piazze social, che pubblicamente, nei momenti no, mai lei e Pierpaolo si sono fatti la guerra:

“Ho capito che la coppia perfetta non esiste, esiste costruire la propria perfezione in corso d’opera e il proprio equilibrio. Non demoralizzatevi mai perché anche io ho passato anni da single fino a trovare il vero amore e quando ti capita davanti capisci che non potevi fare scelta migliore. Pierpaolo mi ha fatto diventare una donna e una persona migliore. Ci siamo compensati, però sono qui per ricordarvi che non è tutto oro quel che luccica, perché vi sarete accorti che in questi tre anni ci siamo anche allontanati, ma non è mai mancato il rispetto, non ci siamo mai detti cose pubblicamente contro”.

Pretelli e Salemi, le crisi

L’ultima crisi che ha investito i ‘Prelemi’ si è srotolata negli ultimi mesi del 2023. Si è parlato addirittura di addio, smentito poi dai fatti. Anche quando la Salemi è stata l’opinionista social del GF Vip, la relazione ha vissuto un periodo di impasse. All’epoca fu la stessa influencer a renderlo noto in diretta tv. In apertura di una puntata del reality show, ammise che la sua love story era in profonda crisi. Pure quella fu superata brillantemente.